Borsa İstanbul Eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun Tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Borsa İstanbul AŞ eski Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Ergun’un, İstanbul Adliyesi’nde savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, Ergun’u rüşvet almak suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı

Sulh ceza hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucunda Korkmaz Enes Ergun’un tutuklanmasına karar verildi. Böylece fon soruşturması kapsamında yürütülen adli süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı.

Takasbank Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Ergun, 31 Ekim tarihinde gözaltına alınmıştı.

2021 yılında Borsa İstanbul Genel Müdürü olmuştu

Korkmaz Enes Ergun, 2021 yılında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. Ergun, bu görevinden önce Borsa İstanbul bünyesinde Kotasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştı.

Gözaltı kararının ardından Borsa İstanbul AŞ Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli, genel müdürlük görevine vekaleten atanmıştı.

Fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemelerle devam ediyor.

Soruşturma kapsamında farklı şirket ve kurumlarda görev yapan çok sayıda isim hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Korkmaz Enes Ergun’un tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki gelişmeler yeniden gündeme geldi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni adli kararların ve gelişmelerin yaşanması bekleniyor.