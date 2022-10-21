Boris Johnson düğmeye bastı! ‘Sizi sadece ben kurtarabilirim’

İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın göreve geldikten 44 gün sonra istifa etmesi sonrası gözler eski başbakan Boris Johnson’a çevrildi. Johnson’un Downing Sokağı’na gösterişli bir dönüş yapmak için harekete geçtiği ve en büyük rakibi Rishi Sunak’a zeytin dalı uzattığı konuşuluyor…

İngiltere’de Boris Johnson’dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Liz Truss’ın sadece 44 gün sonra istifa etmesi ülke siyasetinde tozu dumana kattı. İngiliz gazeteleri en kısa süre görevde kalan başbakan olarak tarihe geçen Lizz Truss’ın istifasının ülke için büyük bir utanç olduğunu yazarken, gözler Truss’ın yerine geçecek isme çevrildi.

MUHAFAZAKAR PARTİDE LİDERLİK YARISI YENİDEN BAŞLIYOR

Liz Truss’ın istifa ettiğini açıklamasının ardından Muhafazakâr Parti’de bir kez daha liderlik yarışı başlıyor. Partinin yeni lideri ve dolayısıyla İngiltere’nin yeni başbakanının kim olacağını belirleyecek sürecin önümüzdeki hafta sonuna dek tamamlanması bekleniyor.

Yarışa katılmak isteyen isimlerin 100 Muhafazakâr Parti milletvekili tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Parlamentoda partinin toplamda 357 milletvekili olduğu için adaylık yarışına ancak üç isim katılabilecek.

Uygulamada ise iki adayın yarışa gireceği, hatta parti üyelerinin oylamasına gerek kalmaması için tek bir adayın dahi gösterilebileceği tahmin ediliyor.

RİSHİ SUNAK, PENNY MORDAUNT VE BEN WALLECE ÖNE ÇIKAN İSİMLER ARASINDA



Henüz hiçbir isim adaylık için resmen başvuruda bulunmadı ama son seçimlerde Lizz Truss ile yarışan Rishi Sunak, İngiltere’nin ilk kadın savunma bakanı olarak adından bahsettiren Penny Mordaunt ve şimdiki savunma bakanı Ben Wallace öne çıkan isimler arasında.

BORİS JOHNSON GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Daha birkaç hafta önce milletvekillerinin kendine karşı ayaklanması nedeni ile istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan Boris Johnson kuşkusuz İngiliz siyaset sahnesinin en popüler ismi.

Liz Truss’ın dün istifasını açıklaması sonrası Boris Johnson’ın geri döneceğine dair iddialar ayyuka çıktı.

ADI SKANDALLARLA ANILSA DA DESTEKÇİSİ ÇOK FAZLA



İstifaya giden süreçte karantina döneminde Başbakanlık konutunda verilen partilerin görüntülerinin basına sızması, adı cinsel taciz iddialarına karışan Chris Pincher’ın partinin grup başkanvekilliğine atanması gibi skandallar başrolü oynasa da Boris Johnson’ın gerek parlamento içinde gerekse parti delegeleri nezdinde çok sayıda müttefiki ve desteği olduğu kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek.

Hatta geçtiğimiz günlerde İngiliz medyasında geniş yer bulan anketin sonuçlarına göre 530 Muhafazakar Parti üyesinin yüzde 32’sinin Boris Johnson’ın geri gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.

GÖRKEMLİ BİR DÖNÜŞ İÇİN DÜĞMEYE BASTI



Bugün İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre eski başbakanın döneceği iddiaları sadece söylenti değil.

Gazete, Boris Johnson’ın Downing Sokağı’na gösterişli bir dönüş yapmak için harekete geçtiğini belirttiği haberinde şu an Karayipler’de olan Johnson’ın tatilini erken bitirip Londra’ya döneceğini ve ekibine ‘hazırlıklara başlama talimatı’ verdiğini iddia etti.

“SİZİ SADECE BEN KURTARABİLİRİM”

The Telegraph gazetesine göre Johnson, Muhafazakar Parti milletvekillerinden partiyi sadece kendisinin kurtarabileceğini belirterek destek istedi.

Boris Johnson, görevde olduğu süreçte çok da anlaşamadığı ve istifasına giden yolun taşlarını döşeyen eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’a da zeytin dalı uzattı ve ‘bana katıl’ çağrısında bulundu.

İngiliz medyasına konuşan kaynaklar eski başbakanın hatalarından ders çıkardığını ve bundan sonraki süreçte ‘iyileştirici ve birleştirici’ bir lider olmaya istekli olduğunu belirtiyor.