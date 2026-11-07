Borat’ın Yıldızı Sacha Baron Cohen’den Kazakistan Halkına Özür

Ünlü oyuncu Sacha Baron Cohen, 2006 yılında hayat verdiği Borat karakteri nedeniyle yaklaşık 20 yıl sonra Kazakistan halkından özür diledi. Cohen, ülkenin filme yönelik tepkilerinde haklı olduğunu kabul ederek karakterin gerçek Kazak kültürüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Borat karakteriyle dünya çapında tanınan Sacha Baron Cohen, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. 2006 yapımı filmde canlandırdığı Kazak gazeteci Borat Sagdiyev, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görürken Kazakistan’da ise tepkiyle karşılanmıştı.

Oyuncu, yeni projesinin tanıtımı sırasında yeniden Borat karakterine hayat vermesinin ardından katıldığı bir radyo programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 yıl sonra gelen özür

Cohen, Kazakistan halkından ilk kez özür dilediğini belirterek ülkenin filme yönelik eleştirilerinde başından beri haklı olduğunu ifade etti. Karakterin konuşma biçiminin ve dış görünüşünün gerçek Kazak insanlarıyla hiçbir benzerlik taşımadığını da kabul etti.

Kazakistan Büyükelçiliğinden gelen mektubu anlattı

Filmin ardından Kazakistan Büyükelçiliğinden şikayet mektubu aldığını anlatan Cohen, mektupta Borat karakterinin görünüşüne yönelik eleştirilerin de yer aldığını söyledi.

Oyuncu, mektuptaki “Karakterinizin neden bıyığı var? Kazak erkekleri bıyık bırakmaz!” ifadesini aktararak yaşananları mizahi bir dille anlattı.

“Bu durumun Kazakistan’ın kendisiyle ilgisi yoktu”

Cohen, Borat karakterinin asıl amacının Kazakistan’ı temsil etmek olmadığını vurguladı. Filmdeki röportajlarda insanların, hakkında çok az bilgi sahibi oldukları bir ülkeye ilişkin akıl dışı iddialara kolayca inanabilmelerini hedef aldığını belirtti.

Oyuncunun yaklaşık 20 yıl sonra gelen özrü, Borat filminin Kazakistan’daki etkisini ve karakterin yarattığı tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.