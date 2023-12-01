Bolu’da nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Bolu’da bulunan derelerde nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi.
Bolu’nun Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan derelerde nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi.
Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli yok olma tehdidine yakın kategorisinde değerlendirilen su samuru görüntülendi. Dere kenarında yiyecek arayan 4 su samuru vatandaşın telefon kamerasına kaydedildi. Nesli tükenmekte olan su samurları geçtiğimiz günlerde Gölcük’te de görüntülenmişti.
Çekilen yeni görüntülerde ise su samurlarının Abant Deresinde yiyecek aradıkları görüldü.