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Bodrumdaki Parti’de Silahlar Patladı

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Bodrumdaki Parti’de Silahlar Patladı
Yasar ÇAKMAK
Yasar ÇAKMAK( yasar@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
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28 Temmuz 2021 - 15:31
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

JANDARMA OLAYI KAPATTIMI

İŞ ADAMI ERDAL ACAR OĞLUNUN BULUNDUĞU PARTİ DE
JANDARMA ACAR OĞLUNUN İFADESİ ALIP BIRAKTI
İKİ GRUP ARASINDA KIZ TARTIŞMASINDA ORTAYA
ÇIKTIĞI İÇİN SİLAHLARIN PATLADIĞI NI BELİRTİLDİ.
HER NEDEN SE SİLAHLARI SIKAN KİŞİLERİN ADLARI BİR
TÜRLÜ ORTAYA ÇIKMADI.
PARTİ DÜZENLEYEN BY KADİR MIHÇI ‘DA  OLAYI ŞÖYLE
ANLATIYOR “PARTİ ÇOK GÜZEL GİDİYORDU İÇKİNİN SU GİBİ
AKTIĞI GECENİN İLERLEYEN SAATLERİNDE SİLAH SESLERİ GELDİ.
GÜVENLİK MÜDAHELE ETTİ JANDARMA GELDİ O
SAATLERDE BEN DIŞARDAYDIM KİMİN SIKTIĞINI
GÖRMEDİM AMA ERDAL ACAR’IN OĞLU DA MEKAN BİR
GRUP OTURDUĞUNUN BİLİYORUM.
BAZI DEDİKODULARA GÖRE ERDAL ACAR HEMEN
JANDARMA GİDİP OĞLUNUN İFADESİ DEN SONRA
OĞLUNUN ALIP BODRUMDA GİTTİĞİ SÖYLENİYOR
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