Bodrum’da 1 milyon 115 bin 510 TL’lik hesap ödediler. Türkiye Türkiye olalı böyle uçuş görmedi

Her sene, fahiş fiyatlarıyla gündem olan ve tepkilerin odağı haline gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde 20 kişiden oluşan bir grubun ödediği hesap, görenleri hayrete sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan hesap tutarını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ürünlerin bu denli fahiş fiyatlara satılıyor olmasına vatandaşlardan tepki gecikmedi.

Muğla Bodrum’da bulunan bir restoranda yemek yiyen 20 kişilik bir grup, toplamda 1 milyon 115 bin 510 TL’lik hesap ödedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, restoranda satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin fiyatları dudak uçuklatırken, söz konusu görüntüler sosyal medyada yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

Görüntülerde; 5 adet spesiyal yemeğin toplamda 100 bin TL olduğu görülürken, çayın 90 TL olduğu dikkatlerden kaçmadı.

FAHİŞ FİYATLARA ÜRÜN SATAN FİRMALARA CEZA GELECEKTİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek için harekete geçildiğini belirtmiş ve fahiş fiyat uygulayan işletmelerin tespit edileceğini, ardından ise cezai yaptırım uygulanacağını belirtmişti.

Bolat, aynı zamanda stokçuluk yaptığı belirlenen ve bir sene içerisinde 3 defa yakalanan firmalara kapatma cezası getirileceğini iletmişti.

ERDOĞAN’DAN FAHİŞ FİYAT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde gerçekleştirilen toplantıda, fahiş fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “Milletin boğazındaki lokmasına göz dikenlerden hesabını soracağız” ifadelerini kaydetmişti.

Fiyat artışlarını yakından takip edeceklerini belirten Erdoğan, “Şunun bilinmesini isterim, milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız” demişti.