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“Biz size geliyoruz…”

“Biz size geliyoruz…”
Ebru Erdem Albayrak
Ebru Erdem Albayrak( ebru.erdem@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2021 - 17:08

“Biz size geliyoruz…”

Koronavirüs aşısı için yarış: Aşı siparişlerinde hangi ülke ne durumda? - BBC News Türkçe

Toplum yaşamında kişilerin ve kurumların birbirlerine karşı sorumluklar ve yükümlükleri vardır. Özel Okmeydanı hastanesi ailesi olarak ortada sözleşme hukuku olsun veya olmasın Paydaşlar nezdindeki sorumluluğumuz, faaliyet gösterdiğimiz topluma fayda sağlamak üzere yarattığımız sosyal sorumluluk çalışmalarını kapsıyor. Aşıya ulaşımda sorun olmadığı hallerde günümüzde bir de aşı tereddütü ya da karşıtlığı diye bir olayımız da var. Bir aşı programı nedeniyle hastalığın görülme sıklığı düşükse, o zaman her birey için hastalık riski düşüktür. Bir birey, aşı olmasa bile, hastalıkla karşılaşmadan korunur ve aşının olası yan etkileri de yaşamaz. Bu nedenle o birey için “toplumsal bağışıklık” ile hastalıktan korunma aşıdan kaynaklanan riskleri ortadan kaldırdığı için belki de en güvenli seçenek olabilir. Aşılar konusunda toplumun doğru bilgilendirmesine katkıda bulunmak amacı ile başlattığımız bu projeyle topluma bilgilendirmek en başta gelen sorumluluğumuzdur. Günümüz pandemi şartlarında değişen ve gelişen beklentiler arasında aşısını tamamlamamış aşıya mesafeli veya vakit ayıramamış kurum ve çalışanlarına mağduriyetlerini gidermek adına aşını yaptır sloganımız biz size geliyoruz.

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