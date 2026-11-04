Bitcoin’de Büyük Düşüş! Ekim Ayında Yüzde 7,4 Değer Kaybetti

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, kripto para yatırımcılarını olumsuz etkiledi. Yüksek faiz oranları, tahvil getirilerindeki baskı ve teknoloji hisselerinde görülen satışlar, Bitcoin’in ekim ayında değer kaybetmesine neden oldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını yükselişle tamamlayan Bitcoin, ekimde yüzde 7,4 gerileyerek yatırımcısına son üç ayın ardından kayıp yaşattı.

Bitcoin Ekim Ayında Yüzde 7,4 Değer Kaybetti

Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, yılın ikinci yarısında yakaladığı yükseliş ivmesini ekim ayında sürdüremedi. ABD’de dijital varlıklara yönelik düzenleme beklentilerinin iyileşmesi ve tepki alımlarının etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin, üç ay üst üste değer kazanmıştı.

Bitcoin, temmuz ayında yüzde 7,2 artışla 62 bin 884 dolara, ağustos ayında yüzde 25,3 yükselişle 78 bin 816 dolara, eylül ayında ise yüzde 6,1 artışla 83 bin 597 dolara kadar çıktı.

Ancak küresel enflasyon endişeleri, yüksek faiz oranları ve teknoloji hisselerindeki satışlar piyasadaki dengeleri değiştirdi. Ekim ayında yüzde 7,4 değer kaybeden Bitcoin, 77 bin 437 dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasından 265 Milyar Dolarlık Kayıp

Bitcoin’deki düşüş, kripto para piyasasının genel değerine de yansıdı. Ekim ayında kripto para piyasasındaki toplam varlık değeri 265 milyar dolar azalarak 2 trilyon 601 milyar dolara düştü.

Blokzincir ve Kripto Varlık Stratejisti Mete Ali Başkaya, Bitcoin’deki gerilemenin yalnızca kripto para piyasasına özgü gelişmelerden kaynaklanmadığını belirtti.

Başkaya, ABD’de faizlerin yüksek seyretmesi, tahvil getirilerindeki baskı, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasının Bitcoin üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Binance’in yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırıya uğramasının da mevcut satış baskısını artırdığını söyledi.

Binance Saldırısı Yatırımcı Güvenini Sarstı

Kripto para piyasasını etkileyen gelişmeler arasında Binance’de yaşanan güvenlik ihlali de yer aldı.

Binance’in 1 Kasım itibarıyla kayıpların yüzde 95’ini karşıladığını açıklaması ve para çekme işlemlerini aşamalı olarak yeniden başlatması dikkat çekti. Aynı gün yaklaşık 3,64 milyar dolarlık net müşteri çıkışı yaşanması ise yatırımcı güvenindeki hassasiyeti ortaya koydu.

Başkaya, saldırının doğrudan Bitcoin ağına değil, merkezi bir kripto para borsasının altyapısına yönelik olduğunu vurguladı. Ancak büyük bir borsada yaşanan güvenlik sorununun tüm kripto para piyasasında risk algısını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Bitcoin’in Yönünü Kasım Ayında FED Belirleyebilir

Kasım ayında Bitcoin’in nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcıların yakın takibinde olacak. ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası, tahvil getirileri, kurumsal fon hareketleri ve Binance sonrasında yatırımcı güveninin yeniden sağlanması piyasaların yönünü belirleyebilecek önemli faktörler arasında gösteriliyor.

Uzmanlara göre küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk iştahı, önümüzdeki dönemde Bitcoin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edecek.