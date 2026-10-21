Biran Damla Yılmaz hakkında 6 ay hapis iddiası! Eski sevgilisi belgeyi paylaştı

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya’da 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Estetik operasyonun ücretini ödemediği gerekçesiyle mahkum edildiği öne sürülen Yılmaz, iddiaları reddederek ceza almadığını gösterdiğini belirttiği bir belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Ancak oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından yayımlandığı belirtilen başka bir belge, tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddialar gündemde

A Haber’in haberine göre, Almanya’da yaşanan bir hukuki süreç nedeniyle Biran Damla Yılmaz’ın oturum izninin iptal edildiği ve oyuncunun estetik operasyon borcuyla ilgili davada 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Yılmaz’ın, Hamburg Mahkemesi’nden alınmış gibi sunduğu bir belgeyi paylaşarak mahkumiyet iddiasını reddettiği aktarıldı. Ancak haberde, paylaşılan belgede 6 aylık hapis cezasına ilişkin açık bir bilginin bulunmadığı ileri sürüldü.

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’dan belge paylaşımı

Tartışmaya oyuncunun eski sevgilisi Abdurrahman Aydın da dahil oldu. Haberde yer alan bilgilere göre Aydın, Hamburg Mahkemesi’nin kararını gösterdiğini belirttiği resmi belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu belgede Biran Damla Yılmaz hakkında 6 ay hapis cezası verildiğine ilişkin bir ifade bulunduğu iddia edildi. Aydın cephesi, oyuncunun yaptığı açıklamayla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

İddialarla ilgili tartışma sürüyor

Tarafların paylaştığı belgeler ve açıklamalar, Biran Damla Yılmaz hakkındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak belgelerin içeriği, hukuki kararın kapsamı ve sürecin güncel durumu bağımsız biçimde doğrulanmadan, mahkumiyet iddiasının kesinleşmiş bir gerçek olarak aktarılması doğru olmayacaktır.

Oyuncunun iddialara ilişkin açıklaması ile paylaşılan belgelerin hukuki anlamının netleşmesi, tartışmanın aydınlatılması açısından önem taşıyor.