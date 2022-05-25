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Bir şey olacak her şey değişecek

Bir şey olacak her şey değişecek
Muhsin polat
Muhsin polat( muhsin.polat@haberkonseyi.com )
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25 Mayıs 2022 - 16:11

Bir şey olacak her şey düzelecek. Bu cümleleri Millletin sözü mitinginden önce paylaşmıştım. İşte o bir şey dediğim miting Maltepe de oldu. Ne mi oldu. On binlerce CHP üyesi İstanbul Maltepe de bir araya geldi. Meydanı dolduran on binler. Motorları maviliklere süre süre geldi o meydana hem de gönüllü. Gönüllü diyorum çünkü hiç kimseye baskı yapılmadı. Hiç kimsenin cebine para konulmadı. Nevale bile verilmedi. Değişime inanmış olanlar koştu Maltepe mitingine. Aman Allahım o ne kabalık. Yüzlerde UMUT vardı. Ellerinde CHP ve Türk Bayraklarıla doldurdular alanı. Şarkılar türküler söyleniyor du. Değişim için umutla bakıyordu gözler. Geliyor du Gelmekte olan.
Miting başladı ilk önce sahneye çıkanlar iktidardan tamamen ümidini kesmiş yurttaşlar konuştu. Milletin ta da kendisi idi bunlar. Yaşadıkları perişanlıkları anlattılar. Anlattıkça hüzün üzüntü çöktü kalabalığın üstüne. UMUT beklerler üzgündü konuşanlar dan. Sonra Umuda yolculuğa yelken açanlar çıktı Milletin karşısına. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismleri anons edilince koptu alkış tufanı. Canan Kaftancıoğlu ismi ise başka bir anlam ifade ediyordu. İsmi anons edilince bir Tufan daha koptu Milletten. Canan Yüreklidir Canan Bizimdir Canan Cesurdur Canan Türkiye’nindir. Yedirmeyiz diye haykırıyordu insanlar. Ah bir de Canan bir iki cümle etseydi kim bilir neler olurdu. Ama konuşmadı. Milletin coşkusuna ortak oldu ellerini çırparak. Sonra Milletin vekilleri Genel Başkan yardımcılar PM üyeleri davet edildi. Geliyor du Gelmekte olan. Korkunun ecele faydası yok. Çıktı Milletin karşına Kemal Kılıçdaroğlu. Başladı ince ince konuşmaya sonra sertleşti. Sağcısı solcusu kadını erkeği Alevi’si Sünnisi yok. Vatan elden gidiyor. Birlik olmalıyız. Adalet yürüyüşünde bu meydanda söylemişti ‘bu iş bitmedi mücadeleye devam diye. İşte ikinci buluşma o mücadelenin başlangıcı olmuştu. Hak Hukuk sloganlarıyla kesildi konuşmaları. Ve başladı değişim rüzgarları ile Kılıçdaroğlu ile. Maltepe meydanı görkemli Maltepe meydanı harikaydı. Meydanda sahnedeki fotoğraftan ben anladım ki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Mitingde o fotoğrafı net bir şekilde gördüm.

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