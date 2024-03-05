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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu

Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Mart 2024 - 10:35

Adalet Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Buse Nur Taşkıran’ın seçim afişinde kullandığı slogan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 1

Seçime çok az bir süre kala belediye başkan adayları çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Adalet Partisi’nin Bayraklı Belediye Başkan adayı Avukat Buse Nur Taşkıran da bu adaylardan bir tanesi.

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 2

Taşkıran’ın ilçe genelinde astırdığı afişlerdeki sloganı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 3

“ARADA KALMA YANIMDA KAL”

Taşkıran, Bayraklı’da pankartlara “arada kalma yanımda kal” mesajı yazdı.

 

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 4

Taşkıran’ın genel seçimlerde Ata İttifakı bünyesinde seçime giren Adalet Partisi’nden Manisa milletvekili adayı olarak gösterildiği öğrenildi.

 

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 5

TELEFONUNU NEDEN PAYLAŞTIĞINI AÇIKLADI

Buse Nur Taşkıran, Instagram hesabı üzerinden neden telefon numarasını paylaştığını şu mesajla açıkladı:

 

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 6

“Tek başımıza idare edeceğimiz bir belediye değil, vatandaş ile beraber idare edeceğimiz bir belediye olmak istiyoruz.

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 7

Bunun için ulaşılmaz değil, vatandaşın tekbir telefonla bire bir ulaşabileceği belediye başkanı olacağım.”

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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 9
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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 10
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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 11
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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 12
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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 13
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Bir şehir bu belediye başkan adayını konuşuyor! Sloganı da epey gündem oldu - Sayfa 14
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