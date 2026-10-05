Bill Gates’ten olay yaratacak öneri! Robotlar da SGK primi ödesin

Yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesi, çalışma hayatının geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Birçok sektörde insanların yaptığı görevlerin otomasyon sistemleri ve yapay zeka tarafından gerçekleştirilebilmesi, bir yandan şirketlerin maliyetlerini düşürürken diğer yandan istihdamın geleceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates de bu tartışmaya ilişkin yeni bir öneri ortaya koydu. Gates, çalışanların yerine robot ve yapay zeka sistemlerini koyan şirketlerin, insan işçi çalıştırdıklarında ödedikleri bordro vergilerine benzer bir yükümlülükle karşı karşıya kalması gerektiğini belirtti.

“Robotlar da vergi ödemeli”

New York Times’a konuşan Bill Gates, insan emeğinin yerini alan otomasyon sistemlerinin vergilendirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Gates’in önerisinin temelinde, insan çalışanların yerine makinelerin ve yapay zeka sistemlerinin geçmesiyle devletlerin önemli bir vergi gelirinden mahrum kalabileceği düşüncesi bulunuyor.

ABD’de çalışanların ücretlerinden alınan FICA vergisi, Sosyal Güvenlik ve Medicare gibi sosyal güvenlik programlarının finansmanında kullanılıyor. Gates, insan çalışanların yerine robotların geçtiği durumlarda şirketlerin benzer bir mali yükümlülük üstlenmesini öneriyor.

Bu yaklaşım, Türkiye’deki SGK primleriyle birebir aynı sistem olmasa da, sosyal güvenlik finansmanı açısından benzer bir mantık üzerinden değerlendiriliyor.

Amaç çalışanları korumak

Gates’in önerisinin yalnızca devlete yeni bir gelir kaynağı oluşturmakla sınırlı olmadığı belirtiliyor. Ünlü milyarderin yaklaşımında, yapay zekanın hızlı şekilde yaygınlaşması nedeniyle işlerini kaybedebilecek çalışanların korunması da önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Yapay zekanın insan emeğinden daha düşük maliyetle çalışabilmesinin şirketler açısından cazip hale gelmesinin, teknolojinin hiçbir sınır veya düzenleme olmadan hızla kullanılmasını gerektirmediğini savunan Gates, vergi politikalarının bu geçiş sürecinde önemli bir araç olabileceğini düşünüyor.

Gates’e göre elde edilecek ek gelir, sosyal güvenlik sistemlerinin desteklenmesi ve otomasyon nedeniyle işini kaybeden insanların korunması amacıyla kullanılabilir.

“Ekonomik olarak ucuz olması yeterli değil”

Bill Gates, yapay zekanın bir işi insandan daha düşük maliyetle gerçekleştirebilmesinin, toplumun söz konusu teknolojiyi hemen ve sınırsız şekilde benimsemesi gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor.

Bu noktada Gates’in önerisi, şirketlerin insan çalışanlar ile otomasyon sistemleri arasında seçim yaparken yalnızca maliyet hesabına göre hareket etmesini engellemeyi amaçlıyor.

İnsan çalışanın yerine robot veya yapay zeka sistemi konulduğunda şirketin vergi yükünün ciddi biçimde azalması, otomasyonun daha hızlı yayılmasına yol açabilir. Gates’in önerdiği model ise bu farkın bir bölümünün vergilendirme yoluyla dengelenmesini gündeme getiriyor.

Robot vergisi fikrini yıllardır savunuyor

Bill Gates’in robotların vergilendirilmesi yönündeki görüşü yeni değil. Microsoft’un kurucusu, robot vergisi fikrini ilk kez 2017 yılında kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Aradan geçen yıllarda yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin hızlanmasıyla birlikte konu yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Özellikle üretim, lojistik, müşteri hizmetleri, yazılım ve çeşitli ofis işlerinde yapay zeka destekli otomasyonun yaygınlaşması, gelecekte hangi mesleklerin dönüşeceği ve hangi işlerin insan emeğine ihtiyaç duymaya devam edeceği sorularını gündeme getiriyor.

Gates de bu dönüşümün yalnızca teknoloji şirketleri açısından değil, devletlerin vergi politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri açısından da ele alınması gerektiğini savunuyor.

Yapay zeka büyürken vergi tartışması da büyüyor

Yapay zekanın ekonomide daha fazla kullanılmasıyla birlikte “robot vergisi” tartışması yalnızca Bill Gates’in gündeme getirdiği bir konu olmaktan çıktı.

Yapay zeka sektörünün önde gelen isimlerinden bazıları da otomasyonun çalışma hayatı üzerindeki etkilerine karşı yeni ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Anthropic CEO’su Dario Amodei de daha güçlü vergi politikaları konusunda görüşlerini dile getiren teknoloji yöneticileri arasında yer alırken, otomatikleşen iş gücünün vergilendirilmesine yönelik farklı modeller de tartışılıyor.

Tartışmanın merkezinde çalışanların geleceği var

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin daha az çalışanla daha fazla üretim yapabilmesi mümkün hale geliyor. Bu durum verimlilik açısından avantaj sağlarken, bazı meslek gruplarında istihdam kaybı riskini de beraberinde getirebiliyor.

Robot vergisi önerisinin savunucuları, otomasyondan elde edilen ekonomik kazancın bir bölümünün sosyal güvenlik sistemlerine aktarılmasının çalışanların bu dönüşümden daha az etkilenmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Karşıt görüşlerde ise robot ve yapay zeka kullanımına ek vergi getirilmesinin teknolojik yatırımları yavaşlatabileceği ve şirketlerin inovasyon kapasitesini olumsuz etkileyebileceği tartışılıyor.

Bu nedenle Bill Gates’in önerisi, önümüzdeki dönemde teknoloji ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin nasıl düzenleneceği konusunda yeni bir tartışmanın kapısını aralıyor.