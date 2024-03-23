‘Bil Bakalım’ oyununda ödülü kazanan takım belli oldu! ‘Survivor’ın en zayıf 3 erkeği takımda’

Survivor All Star’da düelloda Bozok Gören elenmişti. Kırmızı takımdan ve Mavi takımdan yarışmacılar düelloyu değerlendirdi. ‘Bil Bakalım’ oyununda havuçlu kek ödülünü kazanan takım belli oldu. İşte detaylar…
Survivor All Star’da nefes kesen düelloda ikinci turda Batuhan Karacakaya’ya mağlup olarak adaya veda eden yarışmacı Bozok Gören olmuştu. Kırmızı takımdan Nagihan ve Atakan, Mavi takımdan Hakan ve Batuhan düelloya dair değerlendirmelerde bulundular. ‘Bil Bakalım’ oyununda havuçlu kek ödülünü kazanan takım belli oldu. Heyecan dolu yarışmadan öne çıkanlar şu şekilde:
‘BABA VE OĞLUNUN KAPIŞMASI GİBİYDİ’
Nagihan, “Özgür ve Batuhan. Baba, oğul yarışmaası diyebilirim. Çünkü yaş farkları tamamıyla baba ve oğlunun kapışması gibiydi ve buradan galip çıkan baba, tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
‘ZAMANINDA BİR ELEME OLDU’
Atakan, “Zamanında bir eleme oldu diyebilirim Bozok için. Çünkü bu zamana kadar iyi geldi. Bundan sonra da artık o kadar şansı yoktu ama her zaman iyi bir yarışmacıydı. Mücadelesini sonuna kadar verirdi.” dedi.
‘SURVIVOR’IN EN ZAYIF 3 ERKEĞİ TAKIMDA’
Hakan Hatipoğlu, “Hepiniz yanıma geleceksiniz. Şu an Survivor’ın benim için en zayıf 3 erkeği takımda. Gelsenize, bekliyorum, yuvamdayım. Kendimi ormandaki aslan gibi hissediyorum ve karşıma kim gelirse gelsin affetmem, yerim” ifadelerine yer verdi.
‘DÜELLODAN YIPRANMIŞ OLARAK ÇIKIYORSUN’
Batuhan Karacakaya, “Düello adamı güçlendirmiyor, bu bir yalan. Oraya istediğin kadar git, aşırı bir şekilde yıpranmış olarak çıkıyorsun.” dedi.
BİL BAKALIM OYUNU
‘Bil Bakalım’ oyununun galibi 3-0’lık skorla Mavi takım oldu. Ödül olarak havuçlu kek yediler.