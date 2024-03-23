‘Bil Bakalım’ oyununda ödülü kazanan takım belli oldu! ‘Survivor’ın en zayıf 3 erkeği takımda’

‘ZAMANINDA BİR ELEME OLDU’

Atakan, “Zamanında bir eleme oldu diyebilirim Bozok için. Çünkü bu zamana kadar iyi geldi. Bundan sonra da artık o kadar şansı yoktu ama her zaman iyi bir yarışmacıydı. Mücadelesini sonuna kadar verirdi.” dedi.