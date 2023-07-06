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Biden ısrarcı: ‘İsveç NATO’ya girecek’

Biden ısrarcı: ‘İsveç NATO’ya girecek’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Temmuz 2023 - 9:43

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin, İsveç’in NATO’ya üyeliğine tam destek verdiğini söyledi

Gelecek hafta Vilnius’ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Biden, ittifaka üyeliği gündemde olan İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson’ı, Beyaz Saray’da ağırladı.

İsveç’in “kabiliyetli bir ortak” olduğunu söyleyen Biden, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktardı.

Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi’ni hatırlatarak ABD’nin, İsveç’in NATO’ya üyeliğine tam destek verdiğini vurguladı.

İsveç’in NATO ittifakını daha güçlü hale getireceği değerlendirmesinde bulunan Biden, İsveç’in NATO’ya üye olmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

Biden, iklim krizi, özgür ve açık bir Hint Pasifik’in korunması, Ukrayna’ya verilen destek gibi konularda İsveç ile birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Kristersson da ülkesinin NATO’ya üyeliği konusunda verdiği destekten ötürü Biden’a teşekkür ederek, ülkesinin ittifaka katkıda bulunabileceğini düşündüklerini söyledi.

İsveç ve ABD’nin birçok ortak değeri paylaştığını kaydeden Kristersson, Ukrayna’ya verilen desteğe de değinerek Biden’a, transatlantik birliğine katkısından dolayı teşekkür etti.

Vilnius’ta 11-12 Temmuz’da düzenlenecek zirve öncesi İsveç’in NATO üyeliği hakkında yarın Brüksel’de Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantı yapılacak.

Madrid’de, Haziran 2022’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya, İsveç arasında oluşturulan üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran’da, Ankara’da yapılmıştı.

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