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Biden, İsrail’de hayatını kaybeden ABD’li sayısını açıkladı!

Biden, İsrail’de hayatını kaybeden ABD’li sayısını açıkladı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2023 - 9:30

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Biden, bazı vatandaşlarının kayıp olduğunu da bildirdi ve “Teyit etmek için hala uğraşsak da Hamas’ın rehin aldıkları arasında ABD vatandaşlarının da olabileceğine inanıyoruz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, bu hafta sonu Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarında yüzlerce masum sivilin öldürüldüğünü ve bu kişiler arasında en az 11 ABD vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Sayısını belirtmediği bazı ABD vatandaşlarının da hala kayıp olduğunu belirten Biden, bu kişilerin nerede olduğu hususunda bilgi edinmek için İsrailli yetkililerle çalıştıklarını aktardı.

ABD VATANDAŞLARI REHİN ALINDI MI?

Biden, ABD vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Teyit etmek için hala uğraşsak da Hamas’ın rehin aldıkları arasında ABD vatandaşlarının da olabileceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

“Rehine krizinin” her alanında İsrailli yetkililerle birlikte çalışmaları için ekibini yönlendirdiğini kaydeden Biden, İsrail’den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları için ticari uçuş ve kara yolu seçeneklerine işaret etti.

Biden ayrıca Yahudilerin ABD’deki merkezlerinin etrafındaki güvenliğin artırıldığını ve İç Güvenlik Bakanlığı, FBI ve diğer ilgili kurumların ilgili “terör saldırısı” ile bağlantılı olabilecek bir tehdidi yakından izlediklerini aktardı.

“İSRAİL İLE AYRILMAZ ORTAĞIZ”

İsraillilerle dayanışma mesajı veren Biden, “Amerikan halkının, terörün her türlüsüne karşı çıkma kararlılığında tereddütsüz olduğunu dünyaya göstermeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD ile İsrail’in “ayrılmaz ortaklar” olduğunu söyledi.

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