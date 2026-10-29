Beyoğlu’nda Cumhuriyet Coşkusu Futbol Turnuvasıyla Yaşandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kapsamında, Beyoğlu Kulüpler Birliği ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle İskender Yıldırım U12 Futbol Turnuvası düzenlendi. Organizasyon, genç sporcuları Cumhuriyet coşkusu etrafında bir araya getirdi. Beyoğlu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran anlamlı bir organizasyonla taçlandı. Beyoğlu Kulüpler Birliği ile Beyoğlu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen İskender Yıldırım U12 Futbol Turnuvası, ilçedeki genç futbolcuları yeşil sahada buluşturdu. Cumhuriyet’in 103. yılına özel gerçekleştirilen turnuvada, U12 yaş kategorisindeki sporcular futbol heyecanını ve bayram coşkusunu bir arada yaşadı. Gençlerin sportif gelişimini desteklemeyi, kulüpler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve fair-play anlayışını teşvik etmeyi amaçlayan organizasyon, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Genç Sporcular Cumhuriyet İçin Sahaya Çıktı Sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve ortak değerler etrafında buluşmanın önemli bir aracı olduğunu ortaya koyan turnuva, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sportif bir anlam kazandırdı. Organizasyonun ardından Beyoğlu Kulüpler Birliği tarafından yapılan teşekkür açıklamasında, turnuvanın gerçekleştirilmesine katkı sunan Beyoğlu Belediyesi Spor Müdürlüğüne ve ekibine, ayrıca organizasyona katılım sağlayan tüm spor kulüplerine teşekkür edildi. İskender Yıldırım U12 Futbol Turnuvası, genç nesillerin spora teşvik edilmesi ve Cumhuriyet Bayramı ruhunun sahalara taşınması açısından anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.
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