Beyoğlu’nda Cumhuriyet Coşkusu Futbol Turnuvasıyla Yaşandı

Bayram Gölcük: “Cumhuriyet, Küçük Sporculara Büyük Kazanımlar Sağlıyor”

Beyoğlu’nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran anlamlı bir organizasyonla taçlandı. Beyoğlu Kulüpler Birliği ile Beyoğlu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen İskender Yıldırım U12 Futbol Turnuvası, ilçedeki genç futbolcuları yeşil sahada buluşturdu. Cumhuriyet’in 103. yılına özel gerçekleştirilen turnuvada, U12 yaş kategorisindeki sporcular futbol heyecanını ve bayram coşkusunu bir arada yaşadı. Gençlerin sportif gelişimini desteklemeyi, kulüpler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve fair-play anlayışını teşvik etmeyi amaçlayan organizasyon, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve ortak değerler etrafında buluşmanın önemli bir aracı olduğunu ortaya koyan turnuva, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sportif bir anlam kazandırdı. Organizasyonun ardından Beyoğlu Kulüpler Birliği tarafından yapılan teşekkür açıklamasında, turnuvanın gerçekleştirilmesine katkı sunan Beyoğlu Belediyesi Spor Müdürlüğüne ve ekibine, ayrıca organizasyona katılım sağlayan tüm spor kulüplerine teşekkür edildi. İskender Yıldırım U12 Futbol Turnuvası, genç nesillerin spora teşvik edilmesi ve Cumhuriyet Bayramı ruhunun sahalara taşınması açısından anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.Turnuvada konuşan Beyoğlu Kulüpler Birliği Başkanı Bayram Gölcük, Cumhuriyet’in çocuklara sunduğu fırsatların ve kazanımların önemine dikkat çekti. Cumhuriyet’in küçük sporculara büyük kazanımlar sağladığını belirten Gölcük, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüven, disiplin, dayanışma ve takım ruhu kazanmalarında da önemli bir rol oynadığını vurguladı. Cumhuriyet’in gelecek nesillere bıraktığı değerlerin spor aracılığıyla yaşatılmasının önemine değinen Gölcük, bu tür organizasyonların çocukları bir araya getirerek dostluk, kardeşlik ve fair-play anlayışını güçlendirdiğini ifade etti. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Beyoğlu Belediyesi Spor Müdürlüğüne ve ekibine teşekkür eden Gölcük, organizasyona katılım sağlayan tüm spor kulüplerine de katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.