Beyaz Show hayranlarına müjde! Netflix’ten dikkat çeken hamle

Yıllardır ekranlara dönmesi beklenen Beyaz Show, bu kez farklı bir projeyle gündeme geldi. Netflix Türkiye’nin paylaştığı tanıtım videosu, Beyazıt Öztürk’ün hayranlarını heyecanlandırdı. “Uyuyan devi uyandırdılar” sözleriyle dikkat çeken tanıtım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Beyaz Show geri mi dönüyor? İşte merak edilen ayrıntılar…

Netflix’ten Beyazıt Öztürk sürprizi

Cuma gecelerinin unutulmaz eğlence programlarından Beyaz Show’un yeniden başlamasını bekleyen izleyiciler, Netflix Türkiye’den gelen duyuruyla heyecanlandı. Ancak bu kez söz konusu olan, programın yeni sezonu değil, özel bir sohbet buluşması oldu.

Netflix Türkiye, “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin oyuncularını Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla bir araya getiren “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” programının tanıtımını paylaştı.

Beyaz Özel ne zaman yayınlanacak?

23 Ekim’de Netflix Türkiye’nin YouTube kanalında yayımlanacak özel bölümde, dizinin oyuncuları Beyazıt Öztürk’ün sorularını yanıtlayacak. Netflix’te 16 Ekim’de izleyiciyle buluşan sekiz bölümlük “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin tanıtımı kapsamında hazırlanan program, Beyaz’ı yeniden sohbet formatında ekran karşısına çıkaracak.

“Uyuyan devi uyandırdılar” sözleri dikkat çekti

Tanıtım videosunda Beyazıt Öztürk’ün, “Yıllardır bu işin içindeydim, uyuyordum” sözlerinin ardından “Uyuyan devi uyandırdılar” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Beyaz’ın bu sözleri, Beyaz Show’un yeniden başlamasını isteyen izleyiciler arasında heyecan yarattı. Ancak özel programın duyurulması, Beyaz Show’un geri döneceği anlamına gelmiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beyaz arasında dikkat çeken diyalog

Özel bölümün tanıtımında, dizide Sarı Saruhan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Beyazıt Öztürk arasında geçen diyalog da öne çıktı.

Beyaz’ın Tatlıtuğ’a, “Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?” diye sorması üzerine oyuncunun stüdyoda karnını şişirmesi, sosyal medyada dizideki görüntüsü hakkında yapılan yorumları yeniden gündeme taşıdı.

Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

İlk kez 6 Aralık 1996’da Kanal D’de yayımlanmaya başlayan Beyaz Show, 22 sezon boyunca izleyicilerin vazgeçilmez eğlence programları arasında yer aldı. Bir dönem Star TV’de de yayımlanan program, daha sonra yeniden Kanal D ekranlarına döndü. Beyaz Show’un son bölümü ise 4 Mayıs 2018’de yayımlandı.

Programın geri döneceğine ilişkin farklı dönemlerde açıklamalar yapılsa da beklenen dönüş gerçekleşmedi. 2024 yılının sonunda programın 2025’te TV8 ekranlarında yayımlanabileceği konuşulmuş, ancak bu plan hayata geçmemişti.

Beyazıt Öztürk, 2026 yılında Kanal D’de “Beyaz’la Joker” programıyla izleyici karşısına çıkarken Beyaz Show’un dönüşü için yürütülen bir çalışma olmadığını belirtmişti.

Netflix Türkiye’nin yeni tanıtımı, Beyaz’ı yeniden sohbet formatında izlemek isteyen hayranlarını heyecanlandırsa da şimdilik Beyaz Show’un yeni sezonuna ilişkin resmî bir dönüş duyurusu bulunmuyor.