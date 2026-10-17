Beyaz Saray’da Şok Karar! Katie Zacharia’nın Görev Süresi Günler İçinde Sona Erdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia, hakkındaki tartışmaların ardından görevinden alındı. 12 Ekim’de göreve başlayan ve ilk basın brifingini salı günü gerçekleştiren Zacharia’nın görev süresi yalnızca birkaç gün sürdü.

Trump’tan Zacharia Açıklaması

Donald Trump, Georgia eyaletindeki seçim mitingi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Zacharia hakkında medyada yoğun bir olumsuz kampanya yürütüldüğünü savundu. Trump, yeni sözcünün haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek kendisiyle görüştüğünü ve göreve devam edip etmeme kararını kendisine bıraktığını söyledi.

Hukuk Diploması Tartışma Yarattı

Trump’ın kamuoyuna avukat olarak tanıttığı Zacharia’nın hukuk diplomasını ve avukatlık belgesini nasıl aldığına ilişkin iddialar, Amerikan medyasında geniş yankı uyandırdı. Zacharia ise söz konusu belgeyi Çin’e taşındığı dönemde aldığını savundu.

Basın Toplantısındaki Dil Sürçmesi Gündem Oldu

Beyaz Saray Sözcülüğü görevine 12 Ekim’de başlayan Zacharia, ilk basın brifinginde ailesine ilişkin soruları yanıtlarken yaşadığı dil sürçmesiyle de gündeme geldi.

Eşi ve dört çocuğu Kaliforniya’da yaşarken yoğun çalışma temposunu nasıl sürdüreceği sorulan Zacharia, ailesinin desteğinden söz ettiği sırada, “Başkanım yani kocam, pardon” ifadelerini kullandı. Hatasını fark ederek kendini düzelten sözcünün bu sözleri kamuoyunda dikkat çekti.

Basın toplantısındaki performansı, yoğun stres altında görevini yürütüp yürütemeyeceği ve hukuk diplomasına ilişkin iddialar etrafında büyüyen tartışmaların ardından Zacharia’nın görev süresi sona erdi.