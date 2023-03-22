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Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru! Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için o talep…

Beşiktaş’tan UEFA’ya başvuru! Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için o talep…
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22 Mart 2023 - 11:14

Beşiktaş, TFF’nin ligden çekilen takımların kalan maçlarını hükmen mağlup sayılması kararını UEFA’ya taşıyacak. Şampiyonlar Ligi’nin yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde belirtilen karar üzerinden başvuruda bulunulacak.

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın maçlarına yönelik aldığı kararı UEFA’ya taşıyacak.

BAŞKANIN GÖRÜŞÜ NET

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Hatayspor ve Gaziantep FK ile deprem felaketi öncesinde oynanan maçlara ilişkin aldığı karara tepki göstermişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz süreçte yaptığı açıklamada “Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep’te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

PLAY-OFF TALEBİ YOK

Süreç içerisinde son günlerde sıkça tartışılan Play-Off ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, “Play-Off ile ilgili ne yazılı ne sözlü bir konuşmamız söz konusu olmamıştır. Herhangi bir talebimiz bir açıklamamız olmadı” demişti.

EMRE KOCADAĞ İŞARET ETMİŞTİ

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda haklı noktada durduklarını UEFA’nın tutumu üzerinden örneklemişti.

Kocadağ konuyla ilgili olarak, “UEFA’nın kesin açıklaması var sanırım bunu da hem futbol federasyonumuz hem de kulüplerimiz en ince detayına kadar biliyorlardır. Burada şu var, UEFA bu tür afet durumlarında çekilecek takımların tüm puanlarının silinmesini önerirken kesin kararı ülke futbol federasyonlarına bırakıyor. Biz bu konuda haklıyız” ifadelerini kullanmıştı.

UEFA’YA BAŞVURU: ÖNCEKİ MAÇLAR DA HÜKMEN SAYILSIN

Fanatik’in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun deprem faciasının ardından ligden çekilen Hatayspor ile Gaziantep takımlarının kalan müsabakalarda rakiplerinin 3-0 galip sayılması kararını UEFA’ya taşımak için çalışma başlattı. Kulüp avukatlarına çalışma yapması talimatını veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini istiyor.

ALMANYA VE POLONYA’DA BENZER ÖRNEKLER GÖSTERİLDİ

Geçen yıl Almanya’da yaşanan sel felaketinden dolayı Almanya 3. Lig’den çekilen Münih Türkgücü’nün tüm maçlarını geçersiz sayılmasını örnek gösteren Beşiktaş Yönetimi, konuyu ilk olarak tahkim kuruluna taşımayı planlıyor. Ayrıca benzer bir olayın da Polonya’da yaşandığını dilekçesine ekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, ilk yarıda oynanan maçların da geçersiz sayılmasını talep edecek.

YÖNETMELİKTE YER ALIYOR

UEFA’nın Şampiyonlar Ligi yönetmeliğinde bulunan 28. maddesinin 3. bendinde “Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir” ifadesinden yararlanarak UEFA’ya başvuru yapacak.

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