Beşiktaş’ta sandıklar açıldı! Serdal Adalı ezici oy farkıyla yeniden başkan

Beşiktaş’ta olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı sona erdi. Siyah-beyazlı kulübün Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongresinde tek aday olarak yarışan mevcut başkan Serdal Adalı, üyelerin büyük desteğini alarak yeniden Beşiktaş Başkanı seçildi.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş’ta Adalı dönemi resmen devam etmiş oldu.

3815 oyla güven tazeledi

Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulunda toplam 3925 kongre üyesi oy kullandı.

Tek aday olarak seçime giren Serdal Adalı, kullanılan oyların 3815’ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Adalı’nın aldığı yüksek oy oranı, siyah-beyazlı camianın mevcut yönetime verdiği güçlü desteğin göstergesi olarak değerlendirildi.

Seçim sonucunun kesinleşmesinin ardından Adalı ve yönetim kurulu üyeleri kongre salonunda tebrikleri kabul etti.

Sandıklar saat 17.00’de kapandı

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi saat 10.40’ta başladı.

Beşiktaşlı üyeler, gün boyunca kurulan sandıklarda oylarını kullanırken seçim süreci saat 17.00’de sona erdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı ve oyların sayımına başlandı.

Sayım işleminin tamamlanmasıyla birlikte seçim sonucu da netleşti.

Beşiktaş’ta Adalı dönemi devam ediyor

Serdal Adalı’nın tek aday olarak girdiği seçimden yeniden başkan çıkmasıyla birlikte Beşiktaş’ta yönetim açısından yeni dönem başlamış oldu.

Adalı’nın önümüzdeki süreçte kulübün sportif başarısının yanı sıra mali ve idari yapısına ilişkin çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Olağanüstü genel kurulda yalnızca başkanlık seçimi değil, kulübün önümüzdeki dönemde izleyeceği idari ve mali yol haritası da gündeme geldi.

Yönetim kurulu da belli oldu

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulu da görevine devam etmek üzere belirlenmiş oldu.

Kongrenin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı camiada yeni döneme ilişkin beklentiler de arttı. Beşiktaş yönetiminin önünde hem sportif hem de kulübün mali yapısına ilişkin önemli gündem maddeleri bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda yeni dönem

Serdal Adalı’nın ezici çoğunlukla yeniden başkan seçilmesi, Beşiktaş camiasında yönetimin arkasındaki desteği ortaya koydu.

3815 oyla güven tazeleyen Adalı, seçim sonrasında yaptığı çalışmalarla siyah-beyazlı kulübün geleceğine yön vermeye devam edecek. Beşiktaş’ta gözler şimdi yeni yönetimin atacağı adımlara ve kulübün önümüzdeki dönemdeki sportif hedeflerine çevrildi.