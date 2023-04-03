Beşiktaş’ta Nathan Redmond, WhatsApp mesajlarını paylaştı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ederken 10 kişi kalan Siyah-Beyazlılarda ikinci yarının başında oyuna giren Nathan Redmond, 17 dakikalık periyotta yaptığı katkıyla maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Öte yandan yıldız oyuncu maçtan önce bir arkadaşına yazdığı WhatsApp görüşmesini Instagram’dan paylaştı.

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup ettiği Süper Lig’in 27. hafta maçında Nathan Redmond’ın performansı dikkat çekti.

Ülker Stadyumu’nda oyuna 55. dakikada dahil olan Nathan Redmond, 58 ile 62. dakikalarda Cenk Tosun’a 2 gol pası verdi ve Beşiktaş 2-1 öne geçti. Dakikalar 75’i gösterdiğinde tekrar sahneye çıkan Redmond, bu kez ağları havalandırdı ve takımının 3. golünü kaydetti.

20 dakikaya 1 gol, 2 asist sığdıran İngiliz futbolcu, 90+1. dakikadaki Aboubakar’ın golünde de asist yapmayı başardı. Siyah-beyazlı taraftarlar da geri dönüşte büyük payı olan Redmond sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

REDMOND, WHATSAPP MESAJINI PAYLAŞTI

Gösterdiği performansla 5 gollü tarihi derbinin tartışmasız yıldızı oylan Nathan Redmond maçtan sonra çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu derbi öncesinde arkadaşına WhatsApp’tan yazdığı mesajı maçtan sonra Instagram’dan paylaştı.

DERBİ ÖNCESİ ARKADAŞINA YAZMIŞ

Kadıköy’de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına WhatsApp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arkadaşının yayınladığı yazışmayı Redmond da kendi hesabından paylaştı.

‘YİNE YEDEĞİM AMA TARİH YAZACAĞIM’

Nathan Redmond’un arkadaşına attığı mesajda “Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım.” ifadelerini kullandığı görüldü.