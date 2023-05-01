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Beşiktaş’ın yüzü borsada da güldü

Beşiktaş’ın yüzü borsada da güldü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2023 - 12:41
Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk yarışında rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’ye oranla dezavantajlı olan Beşiktaş, borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü.

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