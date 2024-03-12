Beşiktaş’ın mallarına çökenleri Şerafettin Tilki açıkladı

Direk falan değil. Bu kez balıklama konuya gireyim.

Hafta sonu Beşiktaş’ın Divan Kurulu Toplantısı vardı.

Başkan Hasan Arat’ın konuşması ortada.

Ancak bir konu vardı ki, ‘hadi ordan’ dedim.

Başkan, “Kongre üyeleri Beşiktaş’ın mallarına çökmüşler” gibi bir ifade kullandı.

Bunu duyunca aklıma seçim öncesi geldi.

Arat’ın, 2. Başkan yaptığı Hüseyin Yücel’in Çilekli Tesisleri içinde yer alan okulun kirasını ödemeği medyaya yansıdı.

Acaba dedim, Arat, Yücel’i mi kast ediyor.

Zira, başka bir yerde neler var ortaya çıkmadı.

Tilkilik var ya soyadımızda. Defterleri karıştırdım. Olmadı. Kulübün eski yöneticilerinden etkin bir isme ulaştım.

Anlattığı şu;

Yücel kira ödemedi hala ödemiyor.

Ahmet Nur Çebi ile gizli anlaşma yaptı.

Yücel, Kagawa transferi için 100 bin euro vermiş kulübe. Ondan düşün demiş.

Çebi, ‘hay, hay’ demiş!.

Oysa Fikret Orman, bunun bağış olduğunu kayıtlara geçirmişti.

Çebi, buna rağmen Yücel’in isteğini yerine getirdi.

Valla arkadaş kulüpler Dallas gibi..

Devamı var..

Kabataş Eğitim Vakfı, Çilekli Tesisleri Eğitim Alanı için aylık 3 milyon lira karşılığında kiralama teklifinde bulundu. Dosyaları yeni yönetime sunduk. Şu an Arat’ın çekmecesinde. Bakalım ne olacak.

Gel burdan yak.

Vakıf Başkanı Anıl Cansızoğlu da teklifi doğruluyor.

Divan’da, kulübün mallarına üyelerin çöktüğünü ileri süren Arat; 2. Başkanının kira vermeden okul işlettiği yer için, tam iki katı kiralama teklifine cevap dahi vermiyor.

Al birini vur ötekine.

Siz önce kendi içinizi temizleyin demezler mi Başkana.

Denmiyor. Sorun da bu zaten.

Şaka değil gerçek. Bunların yaşandığı yer 121 yıllık Beşiktaş. Yaşatanlar; başkanlar, yöneticiler.

Vallahi pes.

Rant her şeyin önüne geçmiş.

Sözde olan ama uygulanmayan yasa artık devreye girmeli.

Yönetimler, dönemlerinden sorumlu olmalı. Ağır yaptırımlar ile karşılaşmalı.

Yoksa her gelen eskiyi suçluyor. Rantçılar su akarken, kaplarını dolduruyor.