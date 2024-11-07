Beşiktaş, Malmö’yü iki golle devirdi

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, evinde İsveç takımı Malmö’yü 2-1’lik skorla yendi.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki temsilcimiz Beşiktaş ile Henrik Rydström’ün çalıştırdığı İsveç ekibi Malmö, Alman hakem Sven Jablonski’nin düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, İKİ GOLLE GEÇTİ

Temsilcimiz Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muçi, 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö’nün golü 90+3. dakikada Rieks’ten geldi.

MUCI, YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Siyah-beyazlı takımın golünü kaydeden Ernest Muçi, üst üste 3. maçında da fileleri havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ KEZ MALMÖ’YÜ YENDİ

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, rakibini 2. kez mağlup etti.

RASHICA VE PAULISTA SÜRE BULDU

Siyah-beyazlı takımda sakatlığını atlatan Milot Rashica ve Gabriel Paulista karşılaşmada süre aldı.

IMMOBILE TRİBÜNDE

Beşiktaş’ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

BEŞİKTAŞ, ART ARDA İKİNCİ KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Beşiktaş Avrupa Ligi’nde üst üste 2. galibiyetini aldı. Malmö ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Bir sonraki maçta Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Malmö ise Frencvaros ile oynayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Beşiktaş 2-1 Malmö

90′ Temsilcimiz Beşiktaş’ta Semih, zaman geçirmeye yönelik hareketten sarı kart gördü.

90′ Rakibimizde hakeme itirazda bulunan Jansson sarı kart gördü.

90′ Malmö farkı 1’e indirdi. Konuk ekibin atağında Johnsen’in pası ile savunma arkasına sarkan Busanello, penaltı noktasındaki Rieks’e pasını verdi. Rieks, yaptığı tek vuruş ile topu boş kaleye yolladı: 2-1

90’ Gol… Beşiktaş 2-1 Malmö (Rieks)

90′ Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile 3. gole çok yaklaştı. Ceza yayının gerisinde topu alan Semih, rakiplerini birer birer geçerek sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Top, direğin yanından auta gitti.

89′ Busanello’nun penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Jansson kafa vurdu. Christiansen yakın mesafeden topa kafa ile vurdu. Top az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

88′ Malmö’de Taha Abdi Ali’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Felix Uduokhai’ye çarpan top, kornere gitti.

86′ Rakip takımda Soeren Rieks ve Otto Rosengren oyuna girdi. Sergio Pena ve Erik Botheim kenara geldi.

85′ Beşiktaş’ta Emirhan’ın savunmadan gönderdiği pası önüne alan Semih, Jansson’dan kendini kurtarıp yüzünü kaleye döndü ve sol köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Ricardo Friedrich’in uzanamadığı top, ağlarla buluştu: 2-0

85’ Goool… Beşiktaş 2-0 Malmö (Semih)

84′ Beşiktaş’ta Rafa Silva ve Gabriel Paulista oyundan alındı. Salih Uçan ve Emirhan Topçu sahada.

83′ Temsilcimizde sakatlık yaşayan Paulista için sağlık ekipleri sahada…

82′ Malmö’de Berg’in pasını kontrol eden Christiansen, sağ ayağı ile yerden vurdu. Mert Günok, topu kontrol etmeyi başardı.

79′ Sağ kanatta topu alan Rashica, arka direğe doğru ortaladı. Rashica2nın yaptığı ortaya hareketlenen Muçi, vuruşunu yaptı ancak bu etkisiz vuruşta ters kanada açılan topu Svensson içeri doldurdu. Savunma topu uzaklaştırdı.

76′ Temsilcimizde sağ kanattan hücuma desteğe gelen Svensson, arka direğe doğru yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşu yapan Muçi, yakın köşeye yaptığı düzgün vuruş ile topu filelerle buluşturdu: 1-0

76’ Goool… Beşiktaş 1-0 Malmö (Muçi)

75′ Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında topu alan Muçi, penaltı noktasının gerisindeki Semih’e pasını yolladı. Topu kontrol eden Semih, yerden sol alt köşeye vuruşunu yaptı. Ricardo Friedrich topu çelmeyi başardı.

73′ Rakibimiz Malmö’de Oliver Berg ile Taha Abdi Ali oyuna girerken, Isaac Kiese Thelin ve Hugo Bolin oyundan alındı.

72′ Temsilcimizde Al-Musrati ve Milot Rashica oyuna girdi. Joao Mario ve Cher Ndour kenara geldi.

70′ Malmö’de serbest vuruşta topun başına geçen Bolin, yaptığı vuruşta topu sol köşeye gönderdi. Mert Günok tem hamlede topa sahip oldu.

69′ Malmö’de Christiansen, ceza sahası yayına doğru ilerlemek isterken Paulista’nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem, Paulista’ya sarı kart gösterdi.

67′ Temsilcimiz Beşiktaş’ta Svensson, kendi yarı sahasında yerde kaldı. Hakem faul verdi.

66′ Orta alanı top ile geçen Joao Mario, ceza sahası yayının önündeki Muçi’ye topu verdi. Muçi tek pasla topu Rafa Silva’ya gönderdi. Portekizli yıldız topun gelişine vuruşunu yaptı. Top kalenin üzerinden dışarıda.

64′ Malmö’nün atağında Christiansen’in ceza sahasına gönderdiği pası, Paulista kayarak engelledi. Penaltı noktasına doğru giden topa Thelin vurdu. Kaleci Mert’i geçen topu Masuaku karşıladı. Malmö, elle oynama gerekçesi ile penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

62′ Bu dakikalarda Malmö, Beşiktaş yarı sahasında boşluk arıyor.

61′ Kontra atağa çıkan Beşiktaş’ta Rafa Silva, ceza sahası yayının gerisindeki Joao Mario’ya topu gönderdi. Mario, ceza sahasının sol çaprazına koşan Muçi’ye pasını verdi. Muçi, sol ayağı ile yakın köşeye vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

60′ Malmö’nün merkezden başlattığı atakta Christiansen’in pası ile penaltı noktasında topla buluşan Thelin, topa vurmaya hazırlanırken Svensson, kritik müdahalesiyle rakibine şut şansı vermedi.

59′ Sağ kanattan gelişen atakta Rafa Silva, topu ceza sahasının sağ çaprazına kadar getirdi. Kaleye vuruşunu yapan Rafa, Friedrich’e takıldı. Penaltı noktasına düşen topu Joao Mario, kaleyi gönderdi. Meşin yuvarlak yine kalecide kaldı.

57′ Gabriel Paulista, sol kanatta Joao Mario ile topu buluşturdu. Yardımcı hakem, topun dışarıdan geldiğini belirtti.

54′ Kendi yarı sahasında topu kapan Rafa Silva, Rösler’i geçip ceza sahasına yöneldi. Jansson’un ayak koyduğu top dışarı çıktı. Rafa Silva, aut kararına tepki gösterdi.

53′ Beşiktaş’ta Felix Uduokhai, çıktığı hava topu mücadelesinde sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri sahada.

52′ Rakip yarı alanın sol iç kısmında topla buluşan Rafa Silva, kale alanının önüne koşu yapan Semih Kılıçsoy’a topu göndermek istedi. Rakip savunmada Johnsen, yaptığı müdahale ile topun Semih’e gelmesine engel oldu.

51′ Rafa Silva ile ver kaç yapıp sol kanattan çizgiye inmeye çalışan Joao Mario, topu oyunda tutamadı.

50′ Malmö’de sol kanatta topu alan Bolin, Svensson’u geçerek son çizgiye yöneldi. Topla ceza alanına giren Bolin, Gedson ile girdiği mücadele sonrasında penaltı bekledi. Hakem, devam kararı verdi.

49′ Malmö’de Botheim, ceza sahası yayının gerisinden vuruşunu yaptı. Top, farklı şekilde üstten auta gitti.

47′ Beşiktaş’ta Ernest Muçi, orta alanda girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve faul kararı çıktı.

46′ İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Malmö

45′ Malmö’de Botheim, sağ üst köşeye doğru vuruşunu yaptı. Mert Günok’u geçen top, az farkla dışarı gitti.

44′ Beşiktaş’ın kontra atağında topla buluşan Joao Mario, ceza sahası yayının solundan koşu yapan Rafa Silva’yı topla buluşturmak istedi. Malmö’de Rösler’den yine kritik bir müdahale geldi.

41′ Temsilcimiz Beşiktaş’ta orta alanda pres yapan Joao Mario, Rösler’e faul yaptı.

40′ Beşiktaş, korneri paslaşarak kullandı. Masuaku ,ceza sahasının sağ çaprazına doğru gönderdiği pas ile Rafa’yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Busanello, yaptığı müdahale ile Rafa’nın topla buluşmasına engel oldu.

39′ Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı.

38′ Sağ kanatta yaptığı pres ile topu kazanan Semih Kılıçsoy, ceza alanına girip şut açısı aradı. Semih, sağ ayağının üstüyle yakın köşeye yerden vurdu. Savunmada Jansson kayarak yaptığı müdahale ile topun kaleye ulaşmasını engelledi.

37′ Beşiktaş’ta Joao Mario, savunma arkasına koşan Rafa Silva ile topu buluşturmak istedi. Rakipte Jansson, kafa ile bu topu karşıladı.

36′ Masuaku’nun sol kanattan yaptığı ortada Jansson yaptığı ters dokunuş ile topu kendi kalesine yolladı. Kaleci Friedrich, topu kurtardı.

34′ Beşiktaş’ta Cher Ndour’un sol kanada gönderdiği topu kontrol eden Joao Mario, kalenin önüne doğru ortasını yaptı. Kaleci Friedrich, Semih Kılıçsoy’dan önce topa sahip oldu.

32′ Malmö’de Busanello’nun soldan yaptığı ortada topa vurmak isteyen Rösler, Paulista’ya faul yaptı.

31′ Beşiktaş’ta Rafa Silva, Malmö’de Anders Christiansen’e rakip yarı alanın sol iç kısmında faul yaptı.

30′ Rakibimizde Pena, Muçi’ye yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

27′ Malmö’de Bolin, kale alanımıza doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Thelin’in yaptığı vuruşu, Mert Günok kurtarmayı başardı.

26′ Beşiktaş’ta sağ kanatta topu alan Muçi, sol köşeye vuruşunu yaptı. Yerden seken top az farkla auta çıktı.

24′ Malmö’nun kullandığı kornerde içeride bir karambol oluştu. Bolin’in yaptığı vuruş, farklı şekilde auta gitti.

23′ Konuk ekipte Hugo Bolin, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Mert topu çeldi ve korner.

22′ Malmö kalecisi Friedrich, uzun pas ile topu Erik Botheim ile buluşturmaya çalıştı. Savunmada Svensson, Botheim’den önce topun sahibi oldu.

20′ Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, ön alanda yaptığı baskıyla Pontus Jansson’dan topu almak isterken faul yaptı.

19′ Malmö’de Sergio Pena, Gedson’un savunmada karşıladığı topu kaleye gönderdi. Kalede Mert Günok, topu sektirmeden kontrol etti.

18′ Beşiktaş’ta Muçi, Ndour’a pasını gönderdi. Ndour sağ kanattan ortasını yaptı ve top Joao Mario’yu aştı.

17′ Beşiktaş, rakip savunmada boşluk arıyor. Malmö tüm hatlarıyla kapandı.

14′ Beşiktaş’ta Joao Mario, sol kanattaki Masuaku’ya pasını gönderdi. Masuaku, penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmada Johnsen topu uzaklaştırdı.

12′ Beşiktaş’ta merkezden topla birlikte ilerleyen Rafa Silva, Pontus Jansson’u geçmek isterken topu kaybetti.

11′ Temsilcimiz, Joao Mario ile korner kullandı. Malmö savunmasına yardıma gelen Thelin, topu uzaklaştırdı.

10′ Rakip Malmö’de Rösler sakatlandı. Sağlık ekipleri sahaya davet edildi.

9′ Semih Kılıçsoy, ceza sahası yayının önünde olan Rafa Silva’ya pasını verdi. Rafa, derinlemesine pas ile Semih’i arkaya kaçırmak istedi. Yine Rösler devreye girdi ve korner.

8′ Beşiktaş’ta Cher Ndour’dan pası alan Masuaku, soldan içeri ortaladı. Rösler’e çarpan top Malmö’de kaldı.

6′ Joao Mario, serbest vuruşu kullandı ve kale alanının önüne ortaladı. Gabriel Paulista’nın yetişemediği top kaleci Ricardo Friedrich’te.

5′ Beşiktaş’ta sol kanattan bindiren Masuaku, Malmö yarı alanını geçmeye çalışırken Rösler’in faulu ile karşılaştı.

5′ Busanello’nun kullandığı kornerde ön direğe inen topu Paulista karşıladı. Ardından Rafa Silva, Beşiktaş’ı kontra atağa kaldırdı. Rafa, arka direkte topu Semih Kılıçsoy ile buluşturmak istedi, rakip savunmada Christiansen kafa ile topu uzaklaştırdı.

4′ Hugo Bolin, Svensson’u geçti ve ön direğe ortaladı. Gedson Fernandes’ten kritik bir müdahale geldi.

3′ Malmö’de Colin Rösler’in kullandığı taç atışında topla buluşan Thelin, ceza sahasının sağına topu göndermek istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai bu pasa engel oldu.

1′ Beşiktaş taraftarı, ilk düdükle birlikte tribünde mükemmel bir desteğe başladı.

1′ Maç başladı.