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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe’de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak

Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe’de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak
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05 Nisan 2023 - 15:16
Fenerbahçe’de Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlanan sezonda büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, 4-2’lik Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim 6 isimle yolları ayırmayı planlıyor.

Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 1

Fenerbahçe’de ayrılığına kesin gözüyle bakılan ilk isim Ezgjan Alioski. Sezon başında kiralanan futbolcu uzun süredir gözden çıkarılmış durumda.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 2

ALİOSKİ

Akşam’ın haberine göre Fenerbahçe’nin Ezgjan Alioski üzerinde herhangi bir tasarrufu bulunmuyor. Deneyimli sol bek sezon sonunda takımdan ayrılacak.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 3

GUSTAVO HENRIQUE

Fenerbahçe’de eleştirilerin odağındaki isimlerden olan Gustavo Henrique de takıma veda edecek. Bonservisi alınacakken sağlık raporları neticesinde kiralanan Brezilyalı stoper ülkesine dönecek.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 4

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Fenerbahçe’de bir sonraki ayrılık İrfan Can Eğribayat ile yaşanacak. Sarı-lacivertliler Göztepe’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaleciyle devam etmeyecek. İrfan Can Eğribayat sezon sonunda İzmir ekibine dönecek.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 5

NAZIM SANGARE

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim ise Nazım Sangare. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle adeta unutulan Nazım Sangare de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe’de olmayacak.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 6

JOAO PEDRO

Fenerbahçe’nin sezon başında 4,68 milyon Euro gibi ciddi bir rakama transfer ettiği Joao Pedro da planlar arasında yok. Yaşadığı sakatlıktan döndükten sonra fiziksel olarak tel tel dökülen tecrübeli forvet, son olarak derbide büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bu performansıyla Joao Pedro’yu bonservisiyle gönderemeyeceğinin farkında olan Fenerbahçe, İtalya’dan talipleri olan oyuncuyu Serie A’ya kiralayabilir.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 7

SERDAR DURSUN

Kanarya’da topun ağzında olan diğer isim Serdar Dursun. Ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen deneyimli forvet sürpriz şekilde takımda kalmıştı. Almanya’ya dönmek isteyen ve Süper Lig’deki taliplerini reddeden Serdar Dursun’un sezon sonunda ayrılığı bekleniyor.

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Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe'de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak - Sayfa 8

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