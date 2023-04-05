Beşiktaş mağlubiyeti bardağı taşırdı! Fenerbahçe’de sezon sonunda 6 isimle yollar ayrılacak

Sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan bir diğer isim ise Nazım Sangare. Yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle adeta unutulan Nazım Sangare de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe’de olmayacak.

JOAO PEDRO

Fenerbahçe’nin sezon başında 4,68 milyon Euro gibi ciddi bir rakama transfer ettiği Joao Pedro da planlar arasında yok. Yaşadığı sakatlıktan döndükten sonra fiziksel olarak tel tel dökülen tecrübeli forvet, son olarak derbide büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bu performansıyla Joao Pedro’yu bonservisiyle gönderemeyeceğinin farkında olan Fenerbahçe, İtalya’dan talipleri olan oyuncuyu Serie A’ya kiralayabilir.