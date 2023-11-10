Beşiktaş kendi evinde Bodo/Glimt’e 2-1’lik skorla mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaştı. Bodo/Glimt maçı 2-1 kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşılaştı. Beşiktaş sahasında Bodo/Glimt’e 2-1’lik skorla mağlup oldu
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Sorli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Pellegrino’nun röveşatasında meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.
21. dakikada Gronbaek’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pellegrino’nun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
38. dakikada sağ taraftan yapılan ortada altı pas çizgisi üzerinde Amartey’den sıyrılan Moumbagna’nın dokunuşu ile top ağlara gitti. 0-1
43. dakikada Pellegrino’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorli’nin vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada Bahtiyar’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Cenk Tosun’un kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.