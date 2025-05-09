BERRAK TÜZÜNATAÇ’TAN MİNGUZZİ DAVASINA DUYARLI TEPKİ

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili devam eden dava süreci hakkında gelen sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi. Tüzünataç, olayın magazinleştirilmesini eleştirerek davanın toplumsal açıdan ciddi bir yüzleşme gerektirdiğini ifade etti.

Türkiye’nin gündemini sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili dava süreci sürerken, kamuoyunun tanınan isimlerinden biri olan Berrak Tüzünataç’ın açıklamaları dikkat çekti. Oyuncu, İstanbul Boğazı’nda yürüyüş yaptığı sırada gazeteciler tarafından davaya ilişkin yöneltilen sorulara yanıt verdi.

“DONDURMA YİYORUM, BOĞAZ’DA YÜRÜYORUM”

Magazin Burada muhabiri Samet Aday’ın sorusunu yanıtlayan Tüzünataç, olayın hassasiyetine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Yanlış anlamazsanız bir şey söyleyeceğim. Dondurma yiyorum, Boğaz’da yürüyorum. Bizim işimiz eğlence sektörü, siz de magazin basınısınız.”

Bu ifadelerle kişisel yaşamına bu denli trajik bir konunun dahil edilmesini doğru bulmadığını belirten Tüzünataç, konunun medyada nasıl ele alındığına da dikkat çekti.

“MAGAZİNLEŞTİRMEK ZARAR VERİR”

Tüzünataç, davanın toplumsal yüzleşmeye açık ve ciddi bir süreç olduğunu ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Olayı buralara çekmenin hem davaya hem de toplumsal olarak yüzleşmemiz gereken gerçeklere zarar verdiğini ve olayın ciddiyetini hafiflettiğini düşünüyorum.”

Kendisinin bu konuda bir uzman olmadığını da belirten oyuncu, sürecin yasal boyutuna saygı duyulması gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025’te Kadıköy Hasanpaşa’da arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda B.B. ve U.B. adlı iki kişiyle tartışma yaşamıştı. Tartışmanın ardından B.B. tarafından bıçaklanan Minguzzi, yere düştüğünde U.B. tarafından tekmelendi. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılmış, ancak 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından iki şüpheli tutuklanırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada “çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava süreci halen devam ediyor.