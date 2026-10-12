Berna Laçin’den Olay Paylaşım! Adliye Önündeki Fotoğrafıyla Mesaj Verdi

İzmir’e ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve adli kontrol süreci kapsamında değil, hakimlik kararıyla serbest bırakılan oyuncu Berna Laçin, yaşadıklarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adliye önünde dostlarıyla çekilen fotoğrafını paylaşan Laçin, kendisini merak edenlere iyi olduğunu söylerken telefonunun hâlâ adliyede bulunduğunu da açıkladı.

Oyuncu Berna Laçin, son günlerde yaşadığı hukuki sürecin ardından ilk kez paylaşımda bulundu. İzmir’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 7 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Laçin, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Hâkimlik tarafından serbest bırakılan oyuncu, kendisine destek olan dostlarına ve merak edip arayanlara teşekkür etti.

“SEVİLMEK GÜZEL ŞEY, HAYAT DOSTLARLA GÜZEL”

Adliye önünde dostlarıyla çekilen fotoğrafını yayımlayan Berna Laçin, paylaşımına arkadaşlarından özür dileyerek başladı. Kendisine ulaşmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunu belirten oyuncu, gördüğü destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Laçin, açıklamasında “Dostlarıma verdiğim kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı. Oyuncu, “Sevilmek güzel şey, hayat dostlarla güzel” sözleriyle de dostluğun ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

TELEFONU HÂLÂ ADLİYEDE

Kendisini merak edenlere iyi olduğunu söyleyen Laçin, telefonunun hâlâ adliyede bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle yeni bir telefon aldığını belirten oyuncu, numarasının değişmediğini de duyurdu.

Mesaj yoğunluğuna dikkat çeken Laçin, tek bir mesaj grubunda bile 700 mesaj bulunduğunu ifade etti. Kendisine ulaşmaya çalışan herkese teşekkür eden oyuncu, paylaşımını “Arayan soran, merak eden herkese teşekkürler, iyiyim, var olun” sözleriyle tamamladı.

İZMİR SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katıldığı iddiasının ardından sosyal medya hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini paylaşmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oyuncu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

7 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Laçin, ertesi gün savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş, hâkimlik kararıyla serbest bırakılmıştı.

Yaşadığı sürecin ardından ilk paylaşımını yapan oyuncunun açıklaması, kendisine destek veren takipçileri ve dostları tarafından ilgi gördü.