Berdan Mardini ve Dilara Talay Boşandı! Evlilikleri Tek Celsede Bitti

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile kendisinden yaşça küçük eşi Dilara Talay’ın evliliği sona erdi. Bir süredir mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen çiftin boşandığı haberi magazin dünyasında şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıklayan çiftin evliliğinin tek celsede sona ermesi dikkat çekti.

Berdan Mardini’nin İkinci Evliliği de Sona Erdi

Özel hayatıyla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Berdan Mardini, daha önce Fatoş Yelliler ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Mardini’nin ilk evliliği, 2021 yılında yaşanan olaylı bir sürecin ardından sona ermişti.

İlk evliliğinin bitmesinden sonra yeniden aşka kapılarını açan ünlü şarkıcı, kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak sürdüren çift, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı.

Sessiz Sedasız Evlenmişlerdi

Berdan Mardini ve Dilara Talay, geçtiğimiz yıl nisan ayında sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman yaptıkları açıklamalarla mutlu birlikteliklerini dile getiriyordu.

Mardini, genç eşiyle yaşadığı aşkı çeşitli açıklamalarında ifade ederken çiftin evliliği uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu.

İkiz Bebek Beklediklerini Açıklamışlardı

Çiftten geçtiğimiz aylarda gelen ikiz bebek haberi, hayranlarını sevindirmişti. Ailelerini büyütmeye hazırlanan Mardini ve Talay’ın mutluluklarını paylaşması, evliliklerinin geleceğine ilişkin olumlu beklentileri artırmıştı.

Ancak ikili hakkında gelen boşanma haberi, bu mutluluğun uzun sürmediğini ortaya koydu.

Tek Celsede Boşandılar

Edinilen bilgilere göre Berdan Mardini ve Dilara Talay, boşanma işlemleri için Silivri Adliyesi’ne gitti. Gözlerden uzak şekilde mahkemeye başvuran çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Mahkemede görülen davanın tek celsede sonuçlanmasıyla birlikte ikilinin evliliği resmen sona erdi.

Boşanmanın ardından Berdan Mardini’nin sosyal medya hesabında eşiyle birlikte yer aldığı fotoğrafları kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Dünyasında Ayrılık Gündem Oldu

Aşklarını ve evliliklerini sık sık gündeme getiren Berdan Mardini ile Dilara Talay’ın ayrılığı magazin dünyasında konuşulmaya başlandı. Özellikle ikiz bebek beklediklerini açıklamalarının ardından gelen boşanma haberi, çiftin hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

Ünlü şarkıcının ikinci evliliğinin de sona ermesi, özel hayatındaki gelişmeleri yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.