Benzine bu gece zam geliyor! OPEC’in kararı etkiledi…

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34’üncü Bakanlar Toplantısı yapıldı. BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui, ülkenin petrol üretimini 144 bin varil azaltacağını açıkladı. Umman Enerji Bakanlığı üretimi günlük 40 bin varil, Kuveyt Petrol Bakanlığı ise günlük 128 bin varil azaltacağını söyledi. Cezayir Petrol Bakanlığı üretimi 48 bin varil ve son olarak Irak Petrol Bakanlığı ise petrol üretimini 211 bin varil azaltma kararı aldı.OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim’de aldığı “üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını” sürdürme kararı aldı.

OPEC’in kararının Türkiye’ye yansıması zam oldu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye’de benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam geliyor. Zammın ardından İstanbul’da litre başına benzinin fiyatı 22.47 lira, Ankara’da 22.81 lira ve İzmir’de ise 22.80 lira olacak.