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Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Benzin ve motorine indirim bekleniyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Haziran 2024 - 9:42

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

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