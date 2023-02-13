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Bella Hadid’den Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı! ‘Derin bir keder içindeyim…’

Bella Hadid’den Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı! ‘Derin bir keder içindeyim…’
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13 Şubat 2023 - 15:08
Model Bella Hadid, Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye yardım çağrısında bulundu.
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