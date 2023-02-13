Bella Hadid’den Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı! ‘Derin bir keder içindeyim…’

Model Bella Hadid, Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yaptı. Hadid, Instagram hesabından Türkiye haritası ile birlikte bir bilgilendirme metni yayınladı.
Takipçilerinin yardım etmesini istediği kuruluşları UNICEF, Suriye’deki Beyaz Kasklılar, Suriye-Amerikan Tıp Derneği, Uluslararası Tıp Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak sıralayan Hadid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“6 Şubat’ta Türkiye’nin güneyi ve Suriye’yi 7,8 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve bu, onlarca yıldır bölgeyi vuran en güçlü depremlerinden biri olarak kaydedildi. Bunu, siyasi istikrarsızlık ve mülteci krizinden zaten kırılgan olan bir bölgeyi sarsmaya devam eden güçlü artçı şoklar ve yıkım izledi.
30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası, hasar değerlendirilmeye devam ettikçe bu sayıların önümüzdeki günlerde ve haftalarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Dondurucu soğuk, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor. Şu anda en vahim insani durum, bu felaketten önce bölgede yaşayan 4,5 milyon insanın en az 4,1 milyonunun zaten insani yardıma muhtaç olduğu kuzeybatı Suriye’de yaşanıyor. Mülteci kampları anında çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye ile Suriye arasındaki tek ikmal ulaşım yolu depremle yıkıldı.
Bu inanılmaz ülkeler ve insanlar için derin bir keder içindeyim. Yakın gelecekte yapabileceğim daha çok şey düşünüyorum. Ancak şimdilik sizi bazı güvenilir kuruluşlarla baş başa bırakacağım. Sizi seviyorum.”
YNGWIE MALMSTEEN’DEN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI
İsveçli müzisyen Yngwie Malmsteen de depremlerin ardından Twitter, Instagram, Facebook hesaplarında Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen ilk ünlüler arasında yer aldı. Depremzedelere yönelik uluslararası yardım çağrısı yapan gitarist, sonraki günlerde de Türk Kızılay, Ahbap Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşların bağış kampanyalarını sosyal medya sayfalarına taşıdı.
Son olarak “Pam & Tommy” dizisinde yer alan Lily James de depremzedelere para toplamak için bir yardım kampanyası başlattı. İki haftalığına bir platforma katıldığını duyuran James, bu platformda hayranlarının isteği üzerine onlara özel videolar hazırlayacak. Özel video isteyenler James’e 125 dolar ödeyecek. James de bu paranın önemli bir bölümü depremzedeler için bağışlayacağını belirtti.
ANGELINA JOLIE DE BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Instagram hesabındaki gönderide, Suriye’de arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren bir çalışanın “Yardımınıza ihtiyacımız var” ifadesini kullandığı videoyu paylaştı. Paylaşımda ayrıca Maraş’ta enkaz altında ölen kızının elini tutan babanın fotoğrafı, Hatay’ın dron ile çekilmiş görseli ve Suriye’deki arama kurtarma çalışmalarından bir kare de yer aldı.
Yardım kampanyası linkini de takipçileriyle paylaşan oyuncu, “Kalbim Suriye ve Türkiye halkı ile beraber. Birçok ailenin çektiği hayal bile edemeyeceğimiz acıları kavramak zor. Umarım başkaları da bağış yapmayı düşünür ve böylece hayat kurtarma çalışmalarına devam edebilirler” notunu ekledi.
kaynak: medyaradar.com