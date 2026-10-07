Belediyelerde Deprem Etkisi! 5 Başkan Görevden Uzaklaştırıldı

Türkiye’de belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, haklarında adli soruşturma yürütülen ve tutuklanan 4 belediye başkanı ile 1 belediye başkan vekilinin görevden geçici olarak uzaklaştırıldığını açıkladı.

Kararların İstanbul ve Mersin’deki belediyeleri kapsadığı belirtilirken, görevden uzaklaştırılan isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş bulunuyor.

İSTANBUL’DA İKİ BELEDİYEDE KARAR

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırıldı.

Özmen hakkında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildiği belirtildi.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak” suçlamaları kapsamında tutuklandığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu görevden uzaklaştırmaların Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici tedbir kapsamında uygulandığını bildirdi.

EYÜPSULTAN VE ATAŞEHİR’DE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILACAK

Görevden uzaklaştırma kararlarının ardından Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde yeni başkanvekillerinin belirlenmesi için süreç başladı.

Her iki belediyede de başkanvekili seçiminin 10 Ekim’de yapılması planlanıyor.

Böylece görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ve başkan vekillerinin yerine belediye meclisleri tarafından yeni isimlerin belirlenmesi gündeme gelecek.

MERSİN’DE ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte Mersin’de de üç belediye başkanı görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Bu isimler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer oldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit hakkında “rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, icbar suretiyle irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in ise çok sayıda suçlama kapsamında tutuklandığı ve ardından görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

VAHAP SEÇER İKİ GÖREVİNDEN DE UZAKLAŞTIRILDI

Kararların en dikkat çeken isimlerinden biri Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu.

Seçer hakkında “resmi belgede sahtecilik, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Seçer’i Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırdı.

Böylece Seçer’in hem yerel yönetimdeki başkanlık görevi hem de Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki başkanlığı açısından geçici tedbir uygulanmış oldu.

AHMET SERKAN TUNCER’İN BİRLİK GÖREVİ DE SONA ERDİRİLDİ

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının yanı sıra, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında Tuncer’in tutuklanması sonrasında görevden uzaklaştırma kararının geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildi.

BAKANLIKTAN HUKUKİ DAYANAK VURGUSU

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırma kararlarının Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında alındığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, haklarında soruşturma yürütülen ve tutuklanan belediye başkanları ile belediye başkan vekilinin geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

5 İSİM İÇİN PEŞ PEŞE KARAR

Son kararlarla birlikte görevden uzaklaştırılan isimler şöyle:

Mithat Bülent Özmen – Eyüpsultan Belediye Başkanı

– Eyüpsultan Belediye Başkanı Murat Güneş – Ataşehir Belediye Başkan Vekili

– Ataşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Özyiğit – Yenişehir Belediye Başkanı

– Yenişehir Belediye Başkanı Vahap Seçer – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer – Mezitli Belediye Başkanı

Soruşturmaların adli boyutunun devam ettiği belirtilirken, görevden uzaklaştırma kararlarının soruşturma süreçleri kapsamında alınan geçici tedbirler olduğu kaydedildi.

İstanbul’daki iki belediyede başkanvekili seçiminin 10 Ekim’de yapılması beklenirken, Mersin’deki belediyelerde de yönetim sürecine ilişkin yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.