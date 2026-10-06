Belediyede Soruşturma Büyüyor: Başkan Özmen ve 12 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, hakimlik tarafından tutuklandı. Dört şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin tamamı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlikteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Özmen’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Dört şüpheli ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Özmen hakkında üç ayrı suçlama

Hakimlik tarafından verilen karara göre Mithat Bülent Özmen hakkında “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak”, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verildi.

Diğer 12 şüpheli ise “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklama kararı, soruşturmanın henüz tamamlanmadığı ve adli sürecin devam ettiği bir aşamada verildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar, yargılama sürecinde yapılacak değerlendirmeler ve toplanacak deliller doğrultusunda kesinleşecek.

28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamasında aralarında Belediye Başkanı Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderilmişti.

17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 11 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanması talep edilirken, aralarında Özmen’in de bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda 13 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dört şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 17 kişi arasından dört şüpheli hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören’in adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldığı bildirildi. Söz konusu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla kolluk birimine imza verme yükümlülüğü uygulanmasına karar verildi.

Soruşturmanın odağında belediye ihaleleri bulunuyor

Soruşturmanın temel başlıklarından birini Eyüpsultan Belediyesi’ne ilişkin ihaleler oluşturuyor.

Hakimlik kararına ilişkin aktarılan bilgilere göre soruşturma dosyasında belediye tarafından gerçekleştirilen çeşitli ihalelere ilişkin belgeler ve tutanaklar da yer aldı. Dosyada ayrıca şüphelilerin ifadeleri, beyanlar, HTS kayıtları ve kolluk tutanaklarının delil değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmanın, belediyedeki ihale süreçleri ve şüpheliler arasındaki ilişkiler üzerinden sürdürüldüğü belirtiliyor.

Özmen’in tutuklanmasının ardından gözler belediyeye çevrildi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında verilen tutuklama kararıyla birlikte belediyenin yönetimine ilişkin yeni bir süreç de gündeme geldi.

Belediye başkanının tutuklanması sonrasında belediye meclisinin başkan vekili seçimi için sürecin işletilmesi bekleniyor. Eyüpsultan Belediye Meclisi’ndeki siyasi dağılımda CHP’nin 23, AK Parti’nin 11, MHP’nin ise 3 sandalyesi bulunuyor.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yeni delillerin toplanması, şüphelilerin hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve dosyanın yargı sürecine taşınması bekleniyor.

Tutuklama kararları, şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor; kesin hüküm ancak yargılama sonucunda verilecek.