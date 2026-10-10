Belçika’da Sokaklar Karıştı! Polis Göstericilere Gaz ve TOMA ile Müdahale Etti

Belçika’da hükümetin bütçe açığını azaltmak ve kamu maliyesini dengelemek amacıyla hazırladığı tasarruf politikaları, ülke genelinde tepkilere neden oldu. Başkent Brüksel’de düzenlenen protestolarda binlerce kişi hükümetin planlarına karşı bir araya geldi. Çalışanların, sendika üyelerinin ve öğrencilerin katıldığı gösteriler sırasında polis ile bazı eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Hükümetin gündemindeki ekonomik tedbirlerin çalışanların gelirlerini, sosyal haklarını ve kamu hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini savunan protestocular, planların geri çekilmesini veya yeniden düzenlenmesini istedi. Yağışlı havaya rağmen devam eden gösterilerde taşınan pankartlarda hükümetin kemer sıkma politikalarına yönelik tepkiler öne çıktı.

Brüksel Sokaklarında Gerginlik Tırmandı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen gösteriler, sendika temsilcilerinin açıklamalar yapmasının beklendiği sırada gerginleşti. Bazı gençlerin polise taş ve havai fişek atması üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla gerçekleştirdiği müdahalenin ardından göstericiler küçük gruplar halinde şehir merkezinden uzaklaştı. Eylemcilerin bir bölümü Midi Tren İstasyonu çevresine yönelirken, bu bölgede de polisle bazı göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Gün boyunca devam eden olaylar, başkentin farklı noktalarına yayıldı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki gerginlik sürerken, bazı protestocuların sokak aralarına dağılarak eylemlerine devam ettiği bildirildi.

Bazı Bisikletler ve Araçlar Ateşe Verildi

Protestolar sırasında yaşanan olaylarda maddi hasar da meydana geldi. Bazı eylemcilerin ortak kullanıma açık bisikletleri ve araçları ateşe verdiği bildirildi. Polis, güvenlik güçlerine taş ve havai fişek atan gruplara müdahale ederken, çevrede bulunan bazı sendika üyeleri ve protestocular güvenli alanlara geçmeye çalıştı.

Olayların büyümesi üzerine gösteriye katılan bazı kişilerin çevredeki kafelere sığındığı aktarıldı. Brüksel’de gün boyunca devam eden gerginliğin ardından yaralı ve gözaltı sayılarına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Yaşananlar, hükümetin ekonomi politikalarına karşı düzenlenen protestoların zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelinen olaylara dönüştüğünü ortaya koydu.

Belçika 2029’a Kadar 10 Milyar Euro Kaynak Arıyor

Protestoların merkezinde, Belçika hükümetinin bütçe açığını azaltmaya yönelik planları bulunuyor. Başbakan Bart De Wever, ülkenin ekonomik dengesini koruyabilmesi için 2029 yılına kadar 10 milyar euro kaynak oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Başbakan De Wever’in açıklamalarına göre ülkenin bütçe açığı yaklaşık 33 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Hükümet, mali dengeleri iyileştirmek amacıyla çeşitli tasarruf önlemlerini gündeminde tutuyor.

Yeni kemer sıkma politikalarının 13 Ekim’de Federal Meclis’te açıklanmasının beklendiği belirtilirken, alınması planlanan tedbirlerin toplumun farklı kesimlerini etkilemesi öngörülüyor. Ancak hükümetin hangi önlemleri kesin olarak uygulamaya koyacağı ve protestoların ardından planlarda değişikliğe gidilip gidilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sağlık, Maaşlar ve Vergiler Gündemde

Belçika hükümetinin değerlendirdiği seçenekler arasında kamu harcamalarının azaltılması, bazı kamu hizmetlerinin daraltılması, sağlık sisteminde reform yapılması ve enflasyona bağlı otomatik maaş artışlarının sınırlandırılması bulunuyor. Katma değer vergisi oranlarının artırılması da gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.

Bu önlemlerin hayata geçirilmesi durumunda çalışanların gelirleri ve günlük yaşam maliyetleri üzerindeki etkileri tartışma konusu olabilir. Özellikle maaş artışlarının sınırlandırılması ve vergi düzenlemeleri, sendikaların en fazla karşı çıktığı başlıklar arasında bulunuyor.

Sendikalar, hükümetin bütçe açığını kapatmak için hazırladığı planların çalışanların alım gücünü düşürebileceğini ve kamu hizmetlerinden yararlanmayı zorlaştırabileceğini ileri sürüyor. Bu nedenle hükümetin tasarruf politikalarına karşı ülke çapında protesto çağrıları yapılıyor.

Sendikalardan Hükümete Alternatif Öneri

Belçika’nın en büyük sendikaları arasında bulunan Belçika Genel Emek Federasyonu (FGTB) ve Hristiyan Sendikalar Konfederasyonu (CSC), hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı ulusal çapta protesto çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine ülkenin farklı bölgelerinden gelen binlerce sendika üyesi, Brüksel Merkez Tren İstasyonu önünde toplandı. Göstericiler, ekonomik sorunların çözümünde yükün ağırlıklı olarak çalışanlara ve dar gelirli kesimlere bırakılmaması gerektiğini savundu.

Sendikalar, bütçe açığının azaltılması için alternatif kaynakların değerlendirilmesini istiyor. Bu kapsamda yüksek servet sahibi kişilerden ve yüksek kâr elde eden enerji şirketlerinden daha fazla vergi alınmasını öngören öneriler gündeme getirildi.

Sendikaların yaklaşımına göre kamu maliyesindeki sorunların çözümünde yalnızca harcamaların azaltılmasına odaklanmak yerine, yüksek gelir ve servet sahibi kesimlerin katkısını artıracak politikalar da değerlendirilmelidir.

Koalisyon Ortakları Arasında Görüş Ayrılıkları

Hükümetin kemer sıkma planları, yalnızca sokaklarda değil, siyasi alanda da tartışmalara neden oluyor. Koalisyon ortaklarının uygulanacak ekonomik tedbirler konusunda farklı değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor.

Bütçe açığının azaltılması için hangi alanlarda tasarrufa gidileceği, vergilerin nasıl düzenleneceği ve sosyal harcamaların nasıl etkileneceği önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Başbakan De Wever’in açıklaması beklenen yeni tedbirlerin, hükümet ile sendikalar arasındaki tartışmaları daha da yoğunlaştırabileceği değerlendiriliyor. Protestoların ardından hükümetin geri adım atıp atmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Fransa’daki Öğrenci Eylemleri de Gündemde

Avrupa’da ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle yaşanan protestoların yanı sıra Fransa’da eğitim koşullarına yönelik öğrenci eylemleri de gündeme geldi. Paris ve Marsilya başta olmak üzere çeşitli kentlerde öğrencilerin okul önlerinde protestolar düzenlediği bildirildi.

Fransa’daki eylemlerle ilgili verilen bilgilerde çok sayıda okulun kapalı olduğu ve protestolar kapsamında kişiler hakkında yasal işlemler başlatıldığı aktarıldı. Ancak bu gelişmeler Belçika’daki protestolardan ayrı bir süreç olarak değerlendiriliyor.

Belçika’da Gözler Hükümetin Yeni Kararlarında

Brüksel’de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen gösteriler, hükümetin ekonomik tasarruf politikalarına yönelik toplumsal tepkinin boyutunu gözler önüne serdi. Polisle bazı göstericiler arasında yaşanan çatışmalar ve araçların ateşe verilmesi, protestoların en dikkat çekici gelişmeleri arasında yer aldı.

Sendikalar, çalışanların alım gücünü ve sosyal haklarını koruyacak düzenlemeler yapılmasını talep ederken hükümet, bütçe açığını azaltmak için kaynak oluşturulması gerektiğini savunuyor.

Belçika’da gözler şimdi hükümetin açıklaması beklenen yeni kemer sıkma tedbirlerine çevrildi. Alınacak kararların çalışanları, kamu hizmetlerini ve ülkenin ekonomik politikasını nasıl etkileyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.