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Beklenen platform erişime açıldı! Twitter’ın rakibi olacak…

Beklenen platform erişime açıldı! Twitter’ın rakibi olacak…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Temmuz 2023 - 9:42
Facebook’un sahibi Meta şirketi, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu erişime açtı.
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