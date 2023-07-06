Beklenen platform erişime açıldı! Twitter’ın rakibi olacak…

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads’i kullanıma açtı.
Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Google Play ve App Store’da da yerini aldı.
Meta, platformu “metin tabanlı sohbet uygulaması” olarak tanıtmıştı.
BAŞLANGIÇTA AB ÜLKELERİNDE KULLANILAMAYACAK
Veri gizliliğinin Avrupa’da sorunlara neden olabileceği gerekçe gösterilerek uygulamanın başlangıçta Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çıkış yapmayacağı açıklanmıştı.
Threads uygulamasının Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki “kafes dövüşü” olayını başlattığı biliniyor.
THREADS’E NASIL KAYIT OLUNUR?
Meta’nın bir uygulaması olan Threads’i, Instagram hesabınızdan kolayca indirmeniz mümkün. Bunun için arama kısmına ‘threads’ yazıp bilet emojisi çıkınca tıklamanız gerekiyor. Ya da arkadaş listenizden platforma katılanların size link atmasını bekleyebilirsiniz.
KULLANICI ADI DETAYI
Threads’deki kullanıcı isimleri, Instagram ile aynı.
Uygulamaya kayıt olduktan sonra Instagram sayfasında, profil fotoğrafı altında beliren ve @ işareti ile beliren sayı, Threads’e kaçıncı sırada kaydolduğunuzu gösteriyor.