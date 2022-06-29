Bazı gazetecilerle ilgili çarpıcı Sedat Peker iddiası! ‘Duydum ki birkaç gündür…’

Barış Pehlivan, AK Parti’ye yakın bazı isimlerin kendi aralarında Sedat Peker ile ilgili neler konuştuklarını yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında Sedat Peker’in yeniden sahneye çıkması ile AK Parti’ye yakın gazetecilerin neler konuşmaya başladığını aktardı.

“Konuşulanlar doğru mu yoksa abartma mı, zaman gösterecek” diyen Pehlivan, “Duydum ki iktidara yakın gazeteciler birkaç gündür aralarında şu üç söylentiyi yayıyor” ifadeleriyle kulislerden aldığı bilgileri paylaştı.

Barış Pehlivan bunları yazısında şöyle aktardı:

– Sedat Peker’in elinde bir başka medya patronuna ait görüntüler de varmış. İçeriğinin bilinmediği o görüntülerin seçim yaklaştığında paylaşılması bekleniyormuş.

– Sedat Peker için “Blöf yapıyor, elinde bir şey yok” diyen Cem Küçük, bu iddiasını bir AVM’de yemek yerken söylemiş. Küçük’ün İstanbul’da dediğini duyan birileri Dubai’deki Peker’e anlatmış. Peker’in yeni paylaşımları da bunun üzerine gerçekleşmiş.

– Sedat Peker Twitter’da yaptığı hamlelerle aslında medyadaki Süleyman Soylu’ya yakın insanları sistemin dışına atmaya çalışıyormuş.