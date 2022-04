Bazen Yazmak lazım “Ne oldum değil Ne olacağım” demeli

Bir hikayeleri vardı elbette Kraliçe “Toprak Ana” ile Prensi Burçin Baykal’ın. Bir seçim dönemiydi geldiler Avcılar Belediyesinin başına. Toprak Ana; “Dr. Handan Toprak ve herkesin konuştuğu kapısında bekleştiği Burçin Baykal.

Burçin Başkan dediklerinde ağızlarından binlerce Burçin Başkan çıkan o insanlar maalesef şimdilerde yok. Yürekli olanlar iyi yada kötü bir şeyler yazıyor. Yüreksiz sinsiler ise her zaman ki gibi susuyor. İşin sonu nereye varacak onu bekliyorlar galiba. Geçen gün adliye binasında gördüm Handan Toprağı elleri kelepçeli. Daha önce de Burçin Baykal’ı Hani derler ya tam da burada “Ne oldum değil ne olacağım demeli”

Çok şey yazılabilirim aslında ancak gerek de yok. Sonuç belli. Avcılar gibi 500 bin nüfuslu bir ilçe yönetiminden demir parmaklıklar ardına. Hey gidi günler hey. Belki çok insana iyilik yaptılar ancak kötülük yaptıkları da bir o kadar fazlaydı. En başta Avcılar’ın emekçilerine çok zulmettiler. Aylarca direnişe geçen emekçiler. Aç susuz belediye kapısında eylem yapan işçiler. Şimdi gelinen bu noktada acaba ne düşünüyordur.

Şimdi bu yaşanan durumdan nemalanmak oh çekmek davul zurna çalmak elbette iyi olmaya bilir. Ama çalanlar da var. Peki iyi de “Benim sözüm Burçin’in sözüdür” diyerek daha sonra Burçin ismini duyduğu zaman Yılanı görmüşe dönen Handan Toprak namı diğer Toprak Ana neden bu hale düştü. Aralarına neden Kara kedi girdi. Bu kara kedi kimdi onu da ikisi biliyor. Burçin Baykal’ın belediyeden ayrılmasından sonra Dr. Handan Toprağın çöküşü başlamıştı. Tatlı serüven ancak 2,5 yıl sürmüştü. Sonra birbirlerinin yol arkadaşı olmuştu Düşman.

Nereden nereye gelindi. Ama çok ah aldılar çok. Birileri bu durumdan beslense de bu serüvenin bir gün duvara toslacağını tahmin edenler çoktu. Sonuç olarak da bu şatafat çöktü. O zaman da çok şeyler yazdık. Gidişatı yanlış bulduğumuz için yazdık da yazdık ama yine dinlemediler. Gözlerini para hırsı bürümüş hedefe kilitlenmiş olanlar başka bir şey görmez. İşin aslı Dr. Handan Toprak’ı var eden oma seçimde maddi desteği sağlayan Burçin Baykal’dan başkası değildi. Yoksa bir doktor parasıyla o kadar seçim masrafını göğüslemek mümkün değildi. Bu herkesin bildiği bir gerçektir. Ne kadar para o kadar köfte misali.

Ancak gelinen noktaya bakıldığında kocaman hüsran bugün onlarca masum memurun da demir parmaklılar ardına düşmesinin sorumluları bana göre Dr. Handan Toprak ve Burçin Baykal dır. Peki sadece iki isim mi suçludur. Elbette hayır. O günlerde bu yaşananları yukarılara bildiren sonra gelip bu sıkıntıları çözmek yerine kulak arkası edip nemalananlar da suçludur. Bu isimler her kimse. Ama şu bir gerçek Dr.Handan Toprak aklını kullansaydı birlerinin başta eşi olmak üzere kendisine yol gösteren pusulası bozuk insanlar yerine gerçek dostlarını dinleseydi belki de onu Avcılar Belediye başkanlığından indirmek bir yana dursun demir parmaklıklar ardına göndermek mümkün olmazdı. Doktordu yürekli kadındı. Çağdaştı Atatürkçü idi. Ama kendi kalite uzmanı olmasına rağmen etrafında kalite yoktu.

Bir maceraydı geldi geçti derken siyaset hırsının da ne olduğunu bize öğretti. CHP sen ayrıldı başka bir partiye geçti aday oldu kendi ayağına kurşun şıktı. İşte bu yüzden de önceki gün adliye de yapayalnızdı. Eşi çocuğu ve üç beş akrabasının dışında kimse yoktu.

Peki ya tutuklanan Belediye Personelleri inanın çok acı ve üzüntü verici. Son dakikaya kadar avukat bile gönderilmeyen sahipsiz memurlar. FETÖ bağlantısı kurulan ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan memurlar. Çoğunu tanırım İnan üzücü. Düşünün üç beş kuruş yolluk alsın diye mecburen komisyona yazılan ve bugün İçeri atılan mı dersin. Kapısı çalınınca şok olan mı dersiniz. İnanın dehşet verici. Bu dava elbette siyasidir. Ama Handan Toprak ifadesinde topu memurlara Başkan yardımcılarına müdürlere havale etti bile. Bu da bürokratlara ders olsun. Başkanlar gelip geçicidir ast olan memurlardır. Dikkat edin. Bugün Burçin Baykal’a Dr. Handan Toprak’a kimse sahip çıkmıyor diye de düşünmeyin. Ölünün sahibi çok olur. Önemli olan yaşarken hayattan ders çıkarmaktır.