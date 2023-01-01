BAY FAKİR

Ülkenin durumu ortada… Fakir daha fakir, zengin ise para üstüne para kazanmaya devam ediyor. Bunlara rağmen herkeste bir sessizlik hakim! Kimse, “Bu domatesin fiyati niye arttı?”, “Biberi dolarla mı aldınız?” diye sormuyor. Marketler neredeyse bomboş! Ailesini geçindirmeye çalışan aile babaları birer birer “Bay Fakir”e döndü.

Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Her partiden 15-20 kişi birden aday adayı. “Ben herkesten daha iyi çalışırım… Bunları, şunları yaparım” diyenleri buBay Fakir’ler yıllarca gördü… Önce vaadler verip, sonra unutanların filmlerini yıllarca izlediler.

Geçenlerde E 5’te Mecidiyeköy Kavşağı’ndan Etiler’e doğru giderken bir simitçi gördüm. Tezgahını bırakmış, demirlere yaslanmış oturuyordu. “Ne oldu, satış yok mu?” dedim. Adam, “Abi simit 10 lira oldu. Kimse alamıyor. Ben de kenara çekildim, dinleniyorum” dedi. Adını sorunca “Bay Fakir” diye cevap verdi.

Fakir-fukaranın artık bir simit bile alamayacak duruma geldiğini duyunca içim sızladı, boğazım düğümlendi. Vay be, ülkenin geldiği duruma bak! diyebildim sadece…

BİZ BÖYLE ÇÜRÜDÜK!

-“Bal tutan, parmağını yalar” dedik hırsızlığı mübah gösterdik

-“Devletin malı deniz, yemeyen domuz” dedik devleti soymayı mübah gösterdik

-“Yemeyenin malını yerler” dedik dolandırıcılığı mübah gösterdik

-“At binenin, kılıç kuşananın” dedik gaspçılığı mübah gösterdik

-“Kol kırılır, yen içinde kalır” dedik şeyhlerin tacizini mübah gösterdik

-“Söz gümüş ise sükut altındır” dedik ortamı yalancılara bırakmayı mübah gösterdik

-“Komşuda pişer, bize de düşer” dedik hazırcılığı mübah gösterdik

-“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” dedik menfaatçiliği mübah gösterdik

-“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar” dedik yalan söylemeyi mübah gösterdik

-“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” dedik bencilliği mübah gösterdik

-“Üzümünü ye, bağını sorma” dedik haramı mübah gösterdik

-“Köprüden geçene kadar ayıya dayı de” dedik kurnazlığı takiyeyi mübah gösterdik

Sonra, toplum neden bozuluyor? Bozulmasın mı?

Bay Fakir, 10 lira olan simiti satamayınca kara kara düşünürken; bu ülkede Fatih Terim fonu da çıkar, kara para aklayan fenomenler de çıkar…

Böyle giderse biz de rahmetli Mahsuni Şerif’in “Mehmet Emmi” türküsünü daha çoook söyleriz.