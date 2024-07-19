Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Batshuayi yıldızlaştı G.Saray kazandı

Batshuayi yıldızlaştı G.Saray kazandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
19 Temmuz 2024 - 12:04
Galatasaray Avusturya kampı kapsamında gerçekleştirdiği 3. hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar’ın 4-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Michy Batshuayi performansıyla tam not aldı. İşte detaylar…

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Hull City’e acımadı!Fenerbahçe Hull City’e acımadı!
Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin kararı!Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin kararı!
Arda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldıArda Güler ile kıyaslanan Galatasaraylı futbolcu kulüpsüz kaldı
Beşiktaş’ın Merih Demiral planıBeşiktaş’ın Merih Demiral planı
Büyükekşi havalara uçtuBüyükekşi havalara uçtu
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !