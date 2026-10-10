Başsavcılığın itirazı sonuç verdi! Ağırel ve Saymaz’a ev hapsi

İstanbul’da yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında yeni bir karar verildi. İlk aşamada imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan iki gazeteci hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine ev hapsi kararı alındı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında da tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından gündeme gelen fon soruşturması devam ediyor. Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın yaşandığı soruşturma, gazeteciler hakkında alınan kararlarla yeni bir boyut kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel, İsmail Saymaz ve Şaban Sevinç hakkında, basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları iddiasıyla işlem başlatıldı. Üç gazetecinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması talimatı verildi.

Gazeteciler adliyede ifade verdi

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen gazeteciler, savcılıkta ifade verdi. İfadelerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ilk aşamada adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme, iki gazetecinin imza yükümlülüğüne tabi tutulmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetti. Bu karar doğrultusunda Ağırel ve Saymaz serbest bırakıldı.

Başsavcılığın itirazı sonrası ev hapsi kararı

Soruşturmada yaşanan son gelişme ise başsavcılığın adli kontrol kararına itiraz etmesiyle ortaya çıktı. Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol kararına yapılan itirazı 4. Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirdi.

İtirazı kabul eden hâkimlik, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Böylece iki gazeteci hakkında daha önce uygulanan adli kontrol tedbirleri, yeni kararla birlikte değişmiş oldu.

Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında ise tutuklama kararı verildi. Soruşturmanın medya ayağında alınan kararlar kamuoyunda yakından takip edilirken, dosyaya ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte de gündemde kalması bekleniyor.

Fon soruşturması kapsamında gazeteciler hakkında uygulanan adli tedbirler ve tutuklama kararları, soruşturmanın seyrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınacak yeni kararlar merakla bekleniyor.