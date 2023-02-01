BAŞARILI SUNUCU MERVE AKINCI’DAN YENİ ŞARKI; “DAYAN”

Türkiye’nin başarılı sunucularından olan Merve Akıncı, 1 yıl aradan sonra
“Dayan” adlı yeni şarkısıyla tüm dijital platformlardaki yerini aldı.
Ülkemizin geçirdiği zor dönemlerin ruhunu taşıyan şarkının söz, müzik ve
aranjesi Mustafa Arapoğlu’na ait.
“Dayan” adlı şarkının duygusal klibi Diyarbakır’da bulunan 16.yüzyıldan kalma
bir hamamda ve adeta bir sanat eseri görüntüsü olan Hevsel Bahçeleri’nde ünlü
yönetmen İdris Haydar tarafından çekildi.
Yakında birçok yeni çalışmasıyla bizlerle buluşmaya devam edecek ve ardı
ardına şarkılar yayınlayacak olan Merve Akıncı bir yanan da sunuculuk
kariyerine de devam ediyor.