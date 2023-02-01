BAŞARILI SUNUCU MERVE AKINCI’DAN YENİ ŞARKI; “DAYAN”

Türkiye’nin başarılı sunucularından olan Merve Akıncı, 1 yıl aradan sonra

“Dayan” adlı yeni şarkısıyla tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Ülkemizin geçirdiği zor dönemlerin ruhunu taşıyan şarkının söz, müzik ve

aranjesi Mustafa Arapoğlu’na ait.

“Dayan” adlı şarkının duygusal klibi Diyarbakır’da bulunan 16.yüzyıldan kalma

bir hamamda ve adeta bir sanat eseri görüntüsü olan Hevsel Bahçeleri’nde ünlü

yönetmen İdris Haydar tarafından çekildi.

Yakında birçok yeni çalışmasıyla bizlerle buluşmaya devam edecek ve ardı

ardına şarkılar yayınlayacak olan Merve Akıncı bir yanan da sunuculuk

kariyerine de devam ediyor.