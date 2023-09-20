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Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Eylül 2023 - 16:58

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 22, 23, 24 ve 25 Eylül’de oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir – Galatasaray mücadelesinde hakem Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma

20.00 Gaziantep FK – İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi

17.00 Pendikspor – Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Çaykur Rizespor – Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 Başakşehir – Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Antalyaspor – Samsunspor: Arda Kardeşler

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24 Eylül Pazar

17.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü – Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa – Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Alanyaspor – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor – Trabzonspor: Burak Şeker

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