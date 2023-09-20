Başakşehir-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 22, 23, 24 ve 25 Eylül’de oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir – Galatasaray mücadelesinde hakem Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı belirtildi.
Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
22 Eylül Cuma
23 Eylül Cumartesi
17.00 Çaykur Rizespor – Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 Başakşehir – Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Antalyaspor – Samsunspor: Arda Kardeşler
24 Eylül Pazar
17.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü – Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa – Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Alanyaspor – Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
25 Eylül Pazartesi
20.00 Hatayspor – Trabzonspor: Burak Şeker