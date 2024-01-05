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Bariyerlere çarpan araçta 2’si ağır 4 kişi yaralandı

Bariyerlere çarpan araçta 2’si ağır 4 kişi yaralandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Ocak 2024 - 10:04
Pendik’te virajı alamayan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı.

“İstanbul’un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Sahil Bulvarı Tuzla istikametinde, iddiaya göre, Şahin Özmenteş’in kullandığı Tempra marka 32 ACC 460 plakalı araç, saat 05.00 sıralarında Kaynarca mevkiine geldiği virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Metrelerce sürüklenen araçta bulundan sürücü Şahin Özmenteş, yolculardan Nihat Çakar, Melike Güney ve Nur isimli kişilerden ikisi ağır olmak üzere toplamda dört kişi yaralandı. Olayda araç kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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