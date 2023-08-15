Barış Pehlivan beşinci kez cezaevine girdi

Pehlivan, Marmara Açık Cezaevi’nde kalacak. Barış Pehlivan cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Bildiğiniz bir süreç, izlediğiniz bir süreç. Sonuçta bunun beni aşan bir süreç olduğunu da biliyorsunuz. Bu biraz da halkın gerçekleri öğrenme çabası. Bu biraz da kamuoyunun bilgilenme hakkının gaspı meselesi. Ben onun mücadelesini veriyorum. İçeride yine yazmaya devam ederim, yine gerçekler için mücadele etmeye devam ederim. Maalesef Türkiye dönüp dolaşıp özellikle son 20 yıldır böyle meselelerle meşgul oluyor. Maalesef sadece gerçekleri yazdıkları için, sadece gazetecilik yaptıkları için insanlar düzenli olarak hapse giriyor. Benimkisi bu büyük kavgada, bu okyanusta kum tanesi. Mücadeleye devam edeceğim.”