Barış Alper Yılmaz’ın Aşk Hayatında Sürpriz İddia! Ünlü Modelle mi Birlikte?

Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu kez futbol kariyeriyle değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan aşk iddiasıyla gündeme geldi. Başarılı futbolcunun ünlü model İrem Haznedar ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar Aşk mı Yaşıyor?

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın, model İrem Haznedar ile romantik bir ilişki yaşadığı iddia edildi. İki isim arasındaki yakınlaşma iddiası magazin dünyasında merak uyandırırken, ilişkinin ne zaman başladığına dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Gözler İki İsimden Gelecek Açıklamada

Ortaya atılan aşk iddiasının ardından gözler Barış Alper Yılmaz ve İrem Haznedar’a çevrildi. İkilinin ilişkilerini doğrulayıp doğrulamayacağı merak konusu oldu.

Ancak şu ana kadar taraflardan iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle iki isim arasında aşk yaşandığı yönündeki iddia henüz doğrulanmış değil.