Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Balıkesir’de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı

Balıkesir’de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
26 Aralık 2023 - 19:14
Balıkesir’de yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri genel sağlık ve ahlakın korunması, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla 312 personel ve 03 ekip ile il genelinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 284 iş yeri kontrol edildi. 2 bin 383 kişinin sorgusu yapıldı. 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, 1 bağ evi ile 2 araçta yapılan aramalarda, bin 625 şişe sahte şarap, 521 litre sahte rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre kaçak viski, 4 litre kaçak votka olmak üzere toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak ele geçirildi.
Öte yandan 50 litre alkol aroması ve 30 adet alkol kiti yakalandı. 11 şüpheli gözaltına alındı.

balikesirde-2-bin-587-litre-sahte-ve-kacak-icki-ele-gecirildi-11-gozalti-yenicag6.jpg

balikesirde-2-bin-587-litre-sahte-ve-kacak-icki-ele-gecirildi-11-gozalti-yenicag5.jpg

balikesirde-2-bin-587-litre-sahte-ve-kacak-icki-ele-gecirildi-11-gozalti-yenicag3.jpg

balikesirde-2-bin-587-litre-sahte-ve-kacak-icki-ele-gecirildi-11-gozalti-yenicag3-001.jpg

balikesirde-2-bin-587-litre-sahte-ve-kacak-icki-ele-gecirildi-11-gozalti-yenicag2.jpg

balikesirde-2-bin-587-litre-sahte-ve-kacak-icki-ele-gecirildi-11-gozalti-yenicag1.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdiTBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdi
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdiAntalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
Karabük’te tefecilik operasyonu: 10 gözaltıKarabük’te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
Liseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kameradaLiseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kamerada
Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltıAmasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında önemli gelişme var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalyasporlu Naldo mahkemede ifade verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa günü düşüşle tamamladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Karabük’te tefecilik operasyonu: 10 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Liseli Hiva traktörün altında kaldı. O anlar kamerada
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Amasya’daki uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balıkesir’de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burdur’da araması olan 12 şahıs yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında önemli gelişme var!Aralık 26, 2023-7:25 pm
TBMM Komisyonu İsveç’in NATO üyeliği hakkında kararını verdiAralık 26, 2023-7:22 pm
Borsa günü düşüşle tamamladıAralık 26, 2023-7:17 pm
Gazze’de bir kez daha telekomünikasyon hizmeti çöktüAralık 26, 2023-7:11 pm
Adalet Bakanı’ndan Can Atalay açıklamasıAralık 26, 2023-7:09 pm
Kadıköy’de bina çöktü: Bir işçi enkaz altındaAralık 26, 2023-7:07 pm
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona erdiAralık 22, 2023-3:01 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !