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Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?

Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?
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07 Şubat 2022 - 14:19

Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş Isparta’daki yoğun kar yağışı ve günler süren elektrik kesintisi hakkında Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu’yu eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Bakanlar Kayboldu: Soylu ve Karaismailoğlu Nerede?

Gazeteci Barış Yarkadaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir talimatıyla İstanbul’a kay yağarken kameralar karşısına geçen Süleyman Soylu’nun Isparta’da yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintisi sonrası nerde olduğunu sordu.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş bugünkü köşesine “AKP’li bakanlar ortadan kayboldu”  başlığını atarken Isparta’daki sorumsuzluğu ve vurdum duymazlığı kaleme aldı.

SÜLEYMAN SOYLU VE KARAİSMAİLOĞLU NEREDE?

İstanbul’da yağan kar sonrası ”Cumhurbaşkanının talimatı üzerine’’ İstanbul’a gelen ve Atatürk Havalimanı’na inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu nerede acaba diye soran Yarkadaş, “Demek ki; altyapısı çöken şehri yöneten belediye AKP’li olunca, AKP’li bakanlar o şehre gitme gereği duymuyor!” diye yazdı.

Isparta’yı 80 saatlik karanlığa mahkum eden AKP’nin halkı ölüme terk ettiğini belirten Yarkadaş bu duruma AKP iktidarının enerji politikalarının yol açtığını öne sürdü.

Yarkadaş bu iddiasını Sayıştay raporlarına dayandırırken “AKP iktidarı, elektrik üretiminin yüzde 80’ini özelleştirdi. Üretilen elektriğin dağıtımı ise 21 şirkete verildi. Böylece en kritik alanlardan biri olan enerji üretim ve dağıtımı, özel şirketlerin insafına terk edildi.” İfadelerini kullandı. Enerji gibi kritik bir alanın, yandaşlara rant sağlanmak amacıyla tamamen özel şirketlere bırakılmasının neden olduğunu belirten Yarkadaş Isparta’daki vahim duruma bu şirketlerin hiçbir şekilde denetlenmemesinin yol açtığını bildirdi.

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