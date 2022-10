Bakan Varank: Togg’a müthiş bir talep var, uygun fiyat için gerekli adımları attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg’un fiyatına ilişkin ipuçları verdi. Bakan Varank, C segment SUV benzinli ve dizel araçlarla rekabet edecek fiyatlardan satışa çıkacağını söyledi.

Bakan Varank Togg almak isteyenler için “C segment SUV, benzinli, dizel araçlara bakabilirler. Bunların fiyatlarıyla Togg da bu fiyattan piyasaya çıkacakmış diyebilirler. Maliyet hesaplarıyla ilgili husus, şirket karar verecek” dedi.

Togg’a büyük ilgi olduğunu belirten Bakan Varank, bankaların da elini taşın altına koymak için çalıştığını ancak bunun için henüz erken olduğunu belirtti.

Bakan Varank’ın açıklamaları şöyle:

C segment SUV araçla piyasaya çıkacağız. C segment SUV, benzinli, dizel araçlara bakabilirler. Bunların fiyatlarıyla Togg da bu fiyattan piyasaya çıkacakmış diyebilirler. Maliyet hesaplarıyla ilgili husus, şirket karar verecek. C segment SUV araç ama C segment araçtan kaliteli özellikleri olan araç. Rakip olarak hangi aracı görüyorlarsa o fiyat politikasından fiyata girmiş olacaklar. Mart’ta satışa çıkacak araç için şu fiyattan satışa çıkacak diye bir söylem yok. Bu bir teknolojik ürün.

“UYGUN FİYAT İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATTIK”

Elektrikli otomobillerin ÖTV oranını yüzde 10’a kadar düşürdük. Daha uygun maliyetle alınması için gerekli adımları attık.

Togg’a müthiş bir talep var. Resmi talep toplama yapılmadı. Şirket bununla ilgili planlamalarını yapacaktır. Bununla ilgili de şirket kendi hazırlıklarını yapıyor.

“TOGG DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN ENSDÜSTRİDE TÜRKİYE’NİN SUNDUĞU BİR ALTERNATİF”

Avrupa’nın bir numaralı ticari araç üreticisi Türkiye. Togg, değişen dönüşen endüstride dünyaya Türkiye’nin sunduğu bir alternatif.

100 yıldır Otomobil üreten firmalar, ülkeler var. Bunlarla kolay yarışma şansınız yok. Ama elektrikli otomobillerle biz o 100 yıllık ülkelerle aynı noktada işe başlıyoruz.

İlk araçlarda kullanılacak elektrik motoru yurt dışından gelecek. Sonra yerlileşmesi için çalışmalar devam ediyor. Otomotiv endüstrisi hata kabul etmeyen endüstri. Doğrulanmış ürünler kullanmaya ihtiyacınız var. Zaman planlaması var.

İlk şart olarak en az yüzde 51 yerli olması şartını koyduk. Şunun garantisini veriyoruz. Piyasaya çıktığında minimum yüzde 51 yerlilikte olacak.

“TOGG ÇIKTIĞINDA BİNMİŞ OLACAĞIZ”

Bize arabayı verdikleri günden itibaren Togg kullanacağız. Yine Türkiye’de üretilen hibrid otomobile biniyorum. Sakarya’da üretilen hibrid araca biniyorum. Togg çıktığında Togg’a binmiş olacağız.

Cumhurbaşkanımıza nasip olursa bu araçlardan vermeyi planlıyoruz. Şu an için zırhlı versiyonu yok.

Devlet bankalarıyla çalışmak isteriz. Bankalar da ellerini taşın altına koymak için istekli olduklarını bizlere söylüyorlar. Bu işler için henüz erken.

“29 EKİM’DEN SONRA ÜRETİLEN ARAÇLAR TEST EDİLECEK”

Burada ilk üretimler satılacak üretimler değil. Otomobilin çıkabilmesi için TİP onayı alması gerekiyor. İlk araçlarda test ve sertifikasyon için Avrupa’ya gidecek. Hem Türk hem de Avrupa sertifikası almak için gidecekler. 29 Ekim’den sonra banttan inecek araçlar test için banttan inmiş araçlar olacak.

Sürprizleri unutmamak, heyecanı düşürmemek lazım.

Türkiye savunma sanayinde müthiş bir ivme yakaladı. 2004 yılında savunma sanayi başkanlığında yapılan toplantıda Cumhurbaşkanımız bir şeyin kararını verdi. Kritik ürünleri yurt dışından alıyorsak bunları yerlileştirmek için hamle başlatmak lazım. Bu karar sonrasında savunma sanayinde müthiş bir hamle başladı. Yerli ve milli ürünler üretmek için özel sektör, kamu müthiş bir ivmeyle çalışmaya başladı. Yüzde 20’lerdeki yerlilik oranını yüzde 80’e çıkardık.

UZAY PROGRAMI İÇİN SÜREÇ TAMAMLANIYOR

Milli Uzay Programı bugün değil geleceği hedefleyen bir program. Ülkeler arasındaki yarış uzaya taşınmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun en temel iletişimi kim sağlıyor, Elon Musk’ın Starlink uyduları sağlıyor. ABD’deki şirket iki ülkenin savaşında kaderi belirliyor. 37 bin kişi sisteme giriş yaptı. 800 vatandaşımız belgelerini tamamlayarak uzay yolcusu olmak istiyorum dedi. Online testler yapıldı. Bu vatandaşlarımız ilk değerlendirmelerde kabiliyet, eğitim durumları değerlendirildi. Peyderpey adayları azaltmaya başladık. 30 adaya kadar indik. Sağlık ve psikolojik testler gibi testler yapıldı. Şu anda son düzlüğe girmiş durumdayız. Bunların arasından iki vatandaşı biri asil, biri yedek olmak üzere ABD’ye göndereceğiz. ISS’te 10 gün kalarak bilimsel çalışmalara katılacak. Türkiye’deki bilim insanlarının geliştireceği projelerle ilgili çağrılardan da bir kısmını destekleyeceğiz.