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Bakan Özhaseki’den olası İstanbul depremi açıklaması

Bakan Özhaseki’den olası İstanbul depremi açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2023 - 18:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını söyledi.

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